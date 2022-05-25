ПВО сбила вражеский беспилотник над Днепропетровщиной: за сутки их "долеталось" уже 11
25 мая 2022 , 17:22Читати новину українською
Источник:телеграмм Валентина Резниченко
Украинские защитники продолжают уничтожать вражеских разведчиков. В этот раз в небе над Днепропетровщиной.
ПВО сбило 11 вражеских беспилотников за сутки над Днепропетровщиной
ПВО сбила очередной беспилотник. Всего в сутки над Днепропетровщиной ликвидировали 11 беспилотников. Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
Главное 29 450 уничтоженных оккупантов и ракетные атаки по Запорожью и Кривому Рогу: основное за 91 день войны
В небе над Днепропетровской наши военные сбили беспилотник. В сутки в Украине их "долеталось" 11 штук. Продолжаем уничтожать вражеских разведчиков…,
– отметил он.
Актуальные потери врага по состоянию на 25 мая
- личного состава ликвидировано 29 450 человек (+100 за последние сутки);
- танков – 1305 единиц (+3);
- боевых бронированных машин –3 213 единиц (+19);
- артиллерийских систем – 606 единиц;
- РСЗО – 201 единица;
- средств ПВО – 93 единицы;
- самолетов – 206 единиц (+1);
- вертолетов – 170 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 491 единица (+11);
- крылатых ракет – 112 единиц;
- кораблей и катеров – 13 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2218 единиц (+5);
- специальной техники – 44 единицы (+1).
Неудачи российской армии: последние новости
- Украинские солдаты продолжают наносить колоссальные потери оккупантам. Только за сутки 24 мая ВСУ ликвидировали около 180 захватчиков и около двух десятков вражеской техники. Также украинские военные отбили 3 вражеские атаки на Востоке страны .
- На 90-й день полномасштабной войны над Запорожьем наши Вооруженные Силы Украины сбили штурмовик российских оккупантов СУ-25, а раньше, тоже в Запорожье, был сбит еще один российский самолет с ПЗРК "Игла" – Су-34.
- СБУ продолжает перехватывать разговоры кафиров с родственниками. Да, можно убеждаться в том, что враг теряет в Украине даже "элитные" подразделения, которые снабжал наилучшим оружием. Речь идет о 58 армии врага . В этот раз ВСУ разбили захватчика на Юге страны.
- На одной из позиций российские кафиры решили отдохнуть и спокойно распить спиртное на броне своего танка. Однако операторы ССО Украины помешали им в этом и уничтожили танк вместе с живой силой . Сделали это с помощью дрона-камикадзе.
- Кроме того, за три месяца войны наши защитники полностью уничтожили 17 вражеских батальонных тактических групп.