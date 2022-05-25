ПВО сбила вражеский беспилотник над Днепропетровщиной: за сутки их "долеталось" уже 11

Украинские защитники продолжают уничтожать вражеских разведчиков. В этот раз в небе над Днепропетровщиной.

ПВО сбило 11 вражеских беспилотников за сутки над Днепропетровщиной

ПВО сбила очередной беспилотник. Всего в сутки над Днепропетровщиной ликвидировали 11 беспилотников. Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

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В небе над Днепропетровской наши военные сбили беспилотник. В сутки в Украине их "долеталось" 11 штук. Продолжаем уничтожать вражеских разведчиков…,

– отметил он.

Актуальные потери врага по состоянию на 25 мая

личного состава ликвидировано 29 450 человек (+100 за последние сутки);

танков – 1305 единиц (+3);

боевых бронированных машин –3 213 единиц (+19);

артиллерийских систем – 606 единиц;

РСЗО – 201 единица;

средств ПВО – 93 единицы;

самолетов – 206 единиц (+1);

вертолетов – 170 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 491 единица (+11);

крылатых ракет – 112 единиц;

кораблей и катеров – 13 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2218 единиц (+5);

специальной техники – 44 единицы (+1).

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