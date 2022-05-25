ППО збила 11 ворожих безпілотників за добу над Дніпропетровщиною

ППО збила черговий безпілотник. Загалом за добу над Дніпропетровщиною ліквідували 11 безпілотників. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної війської адміністрації Валентин Резніченко,.

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У небі над Дніпропетровщиною наші військові збили безпілотник. За добу в Україні їх "доліталося" 11 штук. Продовжуємо нищити ворожих розвідників…,

– зазначив він.

Актуальні втрати ворога станом на 25 травня

особового складу ліквідовано 29 450 осіб (+100 за останню добу);

танків – 1 305 одиниць (+3);

бойових броньованих машин –3 213 одиниць (+19);

артилерійських систем – 606 одиниць;

РСЗВ – 201 одиниця;

засобів ППО – 93 одиниці;

літаків – 206 одиниць (+1);

гелікоптерів – 170 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 491 одиниця (+11);

крилатих ракет – 112 одиниць;

кораблів та катерів – 13 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 218 одиниць (+5);

спеціальної техніки – 44 одиниці (+1).

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