Создание европейской системы ПВО поддержали 13 стран, – СМИ

12 октября 2022 , 21:16
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Источник:

Spiegel

Ряд стран Евросоюза 13 октября могут подписать общую декларацию об участии в проекте общеевропейской системы ПВО. Такую идею поддержали Бельгия, Финляндия и Чехия.

Вероятно, подписание декларации состоится во время встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Идею общеевропейской системы противоракетной защиты подал канцлер Германии Олаф Шольц.

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Ряд стран поддерживают создание общей системы ПВО

По меньшей мере, 13 стран готовятся к подписанию декларации о создании общеевропейской системы ПВО. По словам дипломатов, кроме Германии в проекте планируют принять участие:

  • Бельгия,
  • Болгария,
  • Чехия,
  • Эстония,
  • Финляндия,
  • Норвегия,
  • Литва,
  • Латвия,
  • Румыния,
  • Словакия,
  • Словения,
  • Нидерланды.

В свою очередь Польша создает собственную систему ПВО, поэтому к проекту не будет приобщаться. Идея общеевропейской системы защиты появилась как прямая реакция на полномасштабное вторжение России в Украину. Это убедило страны ЕС, что они в последние годы очень экономили на ПВО.

Новая система должна обеспечивать защиту от баллистических ракет, атак аппаратами с малым радиусом действия. В настоящее время обсуждается вариант закупки израильских систем ПВО Arrow для объединения их в единый "купол" в будущем.

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Автор: Ольга Котів