Пластиковые шарики с фольгой: как россияне имитируют "Шахеды", чтобы обмануть ПВО

Россияне совершенствуют тактики ударов дронами-камикадзе по Украине. В последнее время была информация о дронах, которые должны имитировать "Шахеды". Но и Украина имеет свои интересные решения.

Об этом 24 Каналу рассказал авиаэксперт, заместитель генерального директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, заметив, что Россия активно масштабирует производство различных ударных беспилотников. Параллельно они развивают и другое похожее направление.

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Как отметил Храпчинский, уже была информация о дронах, внутри которых поместили пластиковые шарики с фольгой. На средствах радиолокации и детекции такие беспилотники выглядят как "Шахеды". Соответственно ПВО работает и по таким фейковым "Шахедам", где обычно нет взрывчатки.

Расчет имеет задачу – уничтожить этот дрон. Никто не знает, есть ли там боевая часть, или нет. Не стоит забывать, что в таких дронах также может быть взрывчатка. Когда мы говорим о дронах-перехватчиках, то мы могли бы увидеть – это "Шахед" или непонятная "банка". И тогда уже принимать решение,

– сказал Храпчинский.

В общем нужно искать решение, которое помогло бы на подходе к крупным городам уничтожать вражеские беспилотники. Условно, автоматизировать работу дронов-перехватчиков, а мобильные огневые группы следили бы за ситуацией и включались бы в случае необходимости.

Об этом и идет речь. Вероятнее всего, в будущем будет использоваться искусственный интеллект или набор алгоритмов, который поможет отрабатывать по воздушным целям,

– подчеркнул Храпчинский.

Напомним, в Украине разработали дрон-перехватчик Sting. Он способен бороться против "Шахедов" и значительно дешевле ракеты к ПВО.