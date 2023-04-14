На Западе главными есть истребители, а не ЗРК, – военный эксперт о том, как улучшить нашу ПВО

За время полномасштабного вторжения украинские запасы ракет к советским зенитным ракетным комплексам существенно истощились. Однако есть неочевидные варианты, как улучшить нашу ПВО.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков. По его словам, хоть у "слитых" секретных документах в США говорилось, что Украина имеет проблемы с запасами ракет к советским ЗРК, однако об этом и так было известно. К примеру, командование Воздушных сил ВСУ неоднократно об этом говорило.

Смотрите также Сбивают баллистику и мобильные: какие характеристики ЗРК SAMP/T усилят ПВО Украины

Международные партнеры передавали Украине западные ЗРК. Однако до сих пор основой нашей ПВО на всех уровнях есть советские зенитные ракетные комплексы – от "Стрели-10" – до С-300 в двух версиях.

"Стрела-10", "Бук", С-125, С-300 и т.д. Главный вопрос – где брать к ним ракеты. Особенно, когда эти комплексы разрабатывали во времена СССР именно в России,

– отметил Катков.

Взять ракеты к тем же "Букам" – отдельный квест. Была возможность получить их от Финляндии, которая в свое время много покупала вооружения или лицензии на него в СССР. Однако, вероятнее всего, эти запасы уже давно переданы Украине. Также есть Кипр. Но кажется, что он не дает Украине вооружения по ряду причин.

Как усилить ПВО Украины – мнение Каткова: смотрите видео

Как Украина может усилить собственную ПВО

Как отметил Катков, тут может быть два варианта. Понятно, что первый – исчерпывать оставшиеся в мире запасы к советским ЗРК. А также постепенно заменять их на западные. Но это довольно продолжительный и тяжелый процесс.

На Западе ЗРК не составляют основу ПВО. Там главный объем этих работ делают истребители. А ЗРК – дополнительную, второстепенную роль. И в первую очередь прикрывают авиабазы от воздушного нападения. Чтобы в случае войны, самолеты не были уничтожены, а поднялись в воздух и завоевали преимущество. Тогда все равно, сколько танков и солдат противника. По концепции НАТО, в воздухе должно быть преимущество,

– заметил Катков.

Есть и другой вариант – интеграция западных ракет под ЗРК советских образцов. Такой сценарий реализовали с ракетами Sea Sparrow в "Буки". Она имеет полуактивное радиолокационное наведение, как и стандартные ракеты для этого комплекса. Вероятно, есть схожие проекты и под другие советские ЗРК.

Украина усиливает собственное ПВО