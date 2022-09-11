В Украине планируют разработать трехуровневую систему в сфере ПВО – ПРО

Российские военные ежедневно обстреливают Украину. Поскольку закрыть небо над нашим государством не удалось, следует разработать альтернативную защиту. О ней рассказал Алексей Резников.

Заметим, что накануне спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что в Украине уникальная система ПВО. Теперь же министр обороны озвучил планы по созданию трехуровневой системы.

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Украина хочет улучшить защиту от обстрелов

Как отметил Алексей Резников, в нашем государстве планируется разработка системы ПВО – ПРО. И у нее будет сразу три уровня. По словам министра обороны, этот пункт был самым сложным во время "Рамштайна-5".

Мы сейчас не можем говорить обо всех деталях. Но среди важнейших приоритетов определено развитие трехуровневой системы ПВО/ПРО. Четкое видение в этом плане сформировано благодаря успешным действиям и на основе опыта Воздушных сил ВСУ под командованием генерал-лейтенанта Николая Олещука, аргументы которого я приводил партнерам,

– подчеркнул Резников.

В то же время Резников сделал акцент на зенитных самоходных артиллерийских установках Gepard. Их наше государство уже получило от Германии.

По словам министра обороны, специалисты Украины как раз на финальной стадии учений, посвященных использованию ЗРК Iris-T. Заметим, что это современное германское оснащение позволит еще надежнее прикрывать небо над нашей страной.

"Принято принципиальное решение относительно комплексов NASAMS. Не говоря о бронетехнике и большом объеме другой помощи. Это произошло только за 4,5 месяца", – добавил министр.

Украина продолжает получать артиллерию

По словам Резникова, в Украину уже отправили сотни единиц 105-миллиметровой и 155-миллиметровой артиллерии. Кроме того, нас оборудовали боеприпасами для этих машин. Если говорить подробнее, то 115 калибра в ВСУ насчитывается 7 типов пушек, а также САУ.

Украинские воины приводят ужас врага с помощью точных и неотразимых ударов M142 Himars, M270 MLRS и MARS II. Ракеты HARM уже оставляют врага без радаров,

– подчеркивает он.

Но это еще не все. Резников вспомнил, что ракеты Harpoon теперь вместе с украинскими "Нептунами" будут доставлять врагу хлопоты. Министр отметил, что хотя между двумя встречами в рамках "Рамштайна" прошло всего 50 дней, за эти более полутора месяцев США объявили о 5 пакетах безопасности помощи. Их общая сумма составила около 5,5 миллиарда долларов.

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