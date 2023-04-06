Защита от ракет, дронов, самолетов и вертолетов: ЗРК Avenger уже работает на Севере
Источник:Командование Объединенных сил ВСУ
Соединенные Штаты Америки предоставили Украине сразу 8 ЗРК Avenger. Эти системы ПВО уже помогают защитить украинские войска и критическую инфраструктуру от вражеских беспилотников и вертолетов.
О пакете помощи, в который вошли ЗРК Avenger, США официально объявили еще 20 января. Стоимость новой помощи составила 2,5 миллиарда долларов.
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ЗРК Avenger защищают Север
Командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что зенитно-ракетные комплексы Avenger уже находятся на боевом дежурстве в Северной операционной зоне.
Они способны обеспечить мобильную противовоздушную оборону малой дальности для объектов гражданской инфраструктуры, подразделений Сектора безопасности и обороны от крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов, самолетов и вертолетов на малых высотах.
– рассказал Наев.
Смотрите видео, как работают ЗРК Avenger
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Какие преимущества имеет ЗРК Avenger
ЗРК Avenger разработали американские компании Boeing (ЗРК) и General Electric (шасси) для Вооруженных Сил США в 1980-х годах. Они были представлены в сентябре 1990 года. Эти ЗРК используют армия и Корпус морской пехоты США, а также Вооруженные силы Бахрейна, Египта, Ирака, Саудовской Аравии, Тайваня и Чили.
Высокомобильная самоходная зенитно-ракетная система обеспечивает противовоздушную защиту малой дальности, то есть до 5,5 километров, для наземных подразделений от:
- крылатых ракет,
- БПЛА,
- самолетов и вертолетов на низкой высоте – менее 4 километров.
Avenger способен поражать воздушные цели на встречных курсах и вдогонку. Комплекс на базе многоцелевого автомобиля повышенной проходимости (HMMWV) имеет:
- 2 контейнера по 4 ракеты FIM-92 Stinger,
- собственную радиолокационную станцию (РЛС),
- пулемет Browning M2 калибром 12,7 миллиметра.
В комплект поставки входит выносной пульт дистанционного управления, а с помощью встроенного тепловизора операторы могут обнаруживать цели в любых условиях видимости.
Технические характеристики ЗРК Avenger
- дальность действия: 0,2 – 5,5 километра;
- высота поражения: 0 – 3,8 километра;
- размеры: 4,95×2,18×2,64 метра;
- масса: 3900 килограммов (платформа – 1134 килограмма);
- экипаж: 2 (базовый) или 3 (вариант STC);
- скорость: до 105 километров в час;
- дальность движения: 440 – 560 километров.