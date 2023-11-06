Наращиваем ПВО, но это не панацея: насколько Украина усилила защиту неба

Украинская разведка сообщает, что Россия готовится к новым масштабным атакам. Поэтому сложно переоценить важность новых систем ПВО для защиты украинских городов.

С усилением защиты неба Украине действительно очень помогают. Однако военный эксперт Петр Черник в эфире 24 Канала рассказал, что враг и его мощь нельзя недооценивать.

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Партнеры очень помогают

Еще в середине октября Владимир Зеленский рассказал, что потребность в ПВО этой зимой настолько велика, что некоторые системы партнеры будут занимать Украину исключительно на холодный период.

И действительно, ввиду активной подготовки россиян к зиме, украинские города нуждаются в дополнительной защите.

Партнеры однозначно услышали нас. Есть уже MIM-104 Partriot, задекларированные в октябре 2022 года, а полноценно заработанные на зиму. Заходит (оружие и ПВО – 24 Канал) довольно часто и в больших объемах,

– подчеркнул Петр Черник.

Не все, что поступает в Украину, освещают в информационном пространстве. Однако это не означает, что партнеры не оказывают никакой военной поддержки. Делается все в целях безопасности.

"Мы действительно наращиваем свою противовоздушную оборону. Но это не панацея. Помним, что даже если у каждого куста поставить современный ЗРК, все равно будут прорывания", – заметил военный эксперт.

Петр Черник об усилении ПВО: смотреть видео

Дело в том, что в России была построена вторая в мире ракетная школа после США. Их не следует недооценивать. Хотя в стратегическом смысле оккупанты постепенно деградируют, потоки элементов микроэлектроники западного производства будут уменьшаться. Но это не скорый процесс.

Поэтому стоит быть готовым к новым попаданиям и к сложной зиме, какой бы мощной ни была система ПВО в Украине.

Как Украина и Россия готовятся к зиме: что известно