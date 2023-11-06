Наращиваем ПВО, но это не панацея: насколько Украина усилила защиту неба
Украинская разведка сообщает, что Россия готовится к новым масштабным атакам. Поэтому сложно переоценить важность новых систем ПВО для защиты украинских городов.
С усилением защиты неба Украине действительно очень помогают. Однако военный эксперт Петр Черник в эфире 24 Канала рассказал, что враг и его мощь нельзя недооценивать.
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Партнеры очень помогают
Еще в середине октября Владимир Зеленский рассказал, что потребность в ПВО этой зимой настолько велика, что некоторые системы партнеры будут занимать Украину исключительно на холодный период.
И действительно, ввиду активной подготовки россиян к зиме, украинские города нуждаются в дополнительной защите.
Партнеры однозначно услышали нас. Есть уже MIM-104 Partriot, задекларированные в октябре 2022 года, а полноценно заработанные на зиму. Заходит (оружие и ПВО – 24 Канал) довольно часто и в больших объемах,
– подчеркнул Петр Черник.
Не все, что поступает в Украину, освещают в информационном пространстве. Однако это не означает, что партнеры не оказывают никакой военной поддержки. Делается все в целях безопасности.
"Мы действительно наращиваем свою противовоздушную оборону. Но это не панацея. Помним, что даже если у каждого куста поставить современный ЗРК, все равно будут прорывания", – заметил военный эксперт.
Петр Черник об усилении ПВО: смотреть видео
Дело в том, что в России была построена вторая в мире ракетная школа после США. Их не следует недооценивать. Хотя в стратегическом смысле оккупанты постепенно деградируют, потоки элементов микроэлектроники западного производства будут уменьшаться. Но это не скорый процесс.
Поэтому стоит быть готовым к новым попаданиям и к сложной зиме, какой бы мощной ни была система ПВО в Украине.
Как Украина и Россия готовятся к зиме: что известно
- Россия продолжает накапливать запасы ракет, чтобы нанести по Украине масштабных ударов. Пока враг выжидает удачного момента для массированных атак. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк отметил, что на российские удары по энергоструктуре будут отвечать ударами по российской энергоструктуре.
- По данным Главного управления разведки, сейчас в России близко 870 высокоточных ракет. В частности, речь идет о 165 "Калибрах" и 80 "Кинжалах";
- В Воздушных силах ВСУ сообщили, что партнеры предоставили Украине широкую номенклатуру средств противовоздушной обороны. Однако, к сожалению, все еще недостаточно зенитно-ракетных средств. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат подчеркнул, что ни в одном украинском городе пока нет плотной ПВО. Однако над этим постоянно трудятся.