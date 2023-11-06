З посиленням захисту неба Україні справді дуже допомагають. Проте військовий експерт Петро Черник в ефірі 24 Каналу розповів, що ворога та його потужності не можна недооцінювати.

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Партнери дуже допомагають

Ще в середині жовтня Володимир Зеленський розповів, що потреба в ППО цієї зими настільки велика, що деякі системи партнери позичатимуть Україні виключно на холодний період.

І справді, зважаючи на активну підготовку росіян до зими, українські міста потребують додаткового захисту.

Партнери однозначно нас почули. Є вже MIM-104 Partriot, котрі були задекларовані у жовтні 2022 року, а повноцінно запрацювали на зиму. Заходить (зброя та ППО – 24 Канал) доволі часто й у великих об'ємах,

– наголосив Петро Черник.

Не усе те, що надходить до України, висвітлюють в інформаційному просторі. Однак це не означає, що партнери не надають ніякої військової підтримки. Робиться усе задля безпеки.

"Ми справді нарощуємо свою протиповітряну оборону. Але це не панацея. Пам'ятаймо, що навіть якщо біля кожного куща поставити сучасний ЗРК, усе одно будуть проривання", – зауважив військовий експерт.

Петро Черник про посилення ППО: дивитись відео

Річ у тім, що в Росії побудували другу у світі ракетну школу після США. Їх не варто недооцінювати. Хоч у стратегічному сенсі окупанти поступово деградують, потоки елементів мікроелектроніки західного виробництва зменшуватимуться. Але це не швидкий процес.

Тож варто бути готовим до нових влучань і до складної зими, хай якою б потужною не була система ППО в Україні.

Як Україна та Росія готуються до зими: що відомо