Горячий воздух Африки снова принесет пыль: метрологи ответили, где и когда накроет Европу

В ближайшие выходные Францию и другие страны Европы накроет теплый воздух из Африки. Важно, что он будет нести пыль из Сахары.

Метеорологи предупреждают о повторном прибытии африканских воздушных масс в Европу в эти выходные. Высокие температуры и сахарская пыль станут причиной изменения погодных условий. Особенно это почувствуют жители Франции.

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Тепло и пыль из пустыни

По прогнозам, именно 6 и 7 апреля теплые ветры с севера Африки принесут не только высокие температуры, но и мелкую пыль из Сахары. Это может вызвать не только изменение цвета неба, но и неудобства для людей с чувствительными дыхательными путями.

На этот раз феномен охватит значительную часть Европы, и метеорологи ожидают, что температура воздуха поднимется выше 20 градусов по Цельсию, а в некоторых регионах даже достигнет 30 градусов.

Специфический оттенок неба, который предоставляет сахарская пыль, может стать причиной удивления и восхищения, однако стоит помнить о возможных негативных последствиях для здоровья. Метеорологи советуют людям быть осторожными и принимать меры для защиты, особенно тем, кто страдает аллергией или имеет проблемы с дыханием.



6 и 7 апреля пыль из Сахары накроет Европу / Карты, опубликованы метеорологом Гийомом Сеше

На этот раз феномен сахарской пыли, который на прошлой неделе в основном наблюдали на юго-восток Франции, будет более распространенным. С карт, опубликованных метеорологом, понятно, что эти воздушные массы могут достичь Польши, Беларуси и даже Украины.

Подытоживая, скажем, что население Европы должно готовиться к очередному природному явлению, которое принесет с собой не только тепло, но и потенциальные вызовы для здоровья и окружающей среды.

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Также добавим, что 1 апреля в Укргидрометцентре сообщили: пыль из пустыни Сахара распространится на большинство регионов, небо будет тусклым. На следующий день там констатировали, что пыль все еще находится на территории Украины, однако постепенно перемещается в сторону России.

Незадолго до этого часть Европы окуталась чрезвычайно редким облаком пыли, который поднялся из пустыни Сахара. Пыль из африканской пустыни окрасила небо в оранжевый оттенок над определенными регионами Франции, Швейцарии и южной Германии.