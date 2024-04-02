Запыленность атмосферы: представляет ли опасность для людей пыль из Сахары

2 апреля 2024, 13:03
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Накануне Украину накрыла пыль из Сахары. Из-за этого ухудшилось качество воздуха. В частности, в столице 1 апреля зафиксировали высокий уровень загрязненности мелкодисперсной пылью.

Представляет ли сейчас опасность пыль, которая поступила к нам из Сахары, в комментарии 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Не пылевая буря

Представительница Укргидрометцентра отметила, что пыль поступила преимущественно с Юго-Запада. Она вызвала запыленность именно в атмосфере.

Это ни в коем случае нельзя называть пылевой бурей, потому что пылевая буря возникает в горизонтальном виде в городах. Например, когда пересушивается почва в Украине и сильные порывы ветра, и тогда этот грунт поднимается и несется, вот тогда это пылевая или песчаная буря,
– подчеркнула Птуха.

Поэтому в Украине просто запыленность атмосферы. На нашу территорию уже поступила только мелкодисперсная пыль, то есть мелкие частицы, которые зависают сейчас в верхних слоях атмосферы, выше, чем человек проживает.

Однако, какая-то часть запыления может оседать на территории Украины. Поэтому специалисты советуют людям, которые особенно склонны к заболеванию дыхательных путей или респираторных заболеваний, воздержаться от длительной деятельности на открытом воздухе, закрывать окна, включать очиститель воздуха.

Какой-то непосредственно опасности это не представляет, но определенный дискомфорт может возникать,
– подчеркнула Птуха.

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Обратите внимание! Синоптик отметила, что уже 2 апреля воздушные потоки на территории Украины будут меняться на западные. Будет поступать атмосферный фронт. Он принесет осадки. Поэтому уже со вторника по западным областям будет происходить вымывание пыли из атмосферы.
Автор: Юлія Муріна