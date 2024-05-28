Пыль из Средней Азии уже в Украине: есть ли опасность для людей
Во вторник, 28 мая, в Украину поступила пыль из Средней Азии. Ожидается, что уже с четверга она будет покидать нашу территорию.
Но опасна ли эта пыль эта пыль, в комментарии 24 Каналу ответила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.
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Есть ли угроза для людей
Угроза из-за пыли из Средней Азии не ожидается. Однако тем, кто склонен к заболеваниям дыхательных путей, лучше поберечься и закрывать окна.
Также Наталья Птуха предположила, что на верхних слоях может измениться цвет неба. Впрочем, возможно, эта пыль не будет такой интенсивной. Поэтому люди могут ее даже не заметить.
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Когда эта пыль покинет Украину
- Согласно расчетам, пыль 28 и 29 мая может быть по территории Украины. В четверг она постепенно будет покидать нашу территорию. Ее доля уже будет значительно меньше.
- Синоптик объяснила, что будут меняться воздушные потоки. Сейчас они у нас с Юго-Востока, поэтому поступают запыленные воздушные массы с Каспийской Низменности.
- На Юге и Западе, а днем среды уже в большинстве областей ожидаются дожди. Впрочем, кроме Черниговской и Сумской. Там будет немного меньше осадков.
- Кстати, по воздушным потокам на Сумщину и Черниговщину как раз меньше будет пыль переноситься, по крайней мере за сегодня и завтра, уточнила синоптик.
- Добавила, что 30 мая направление больше изменится на южное. Те остатки пыли, которые будут по территории Украины, уже будут смещаться больше на север.
- "Но вследствие того, что там и дожди уже будут, надеемся, что эта пыль довольно быстро будет вымываться из нашей атмосферы", – сказала Наталья Птуха.
- Кстати, синоптик отметила, что это не пылевая буря. Отметила, что просто на территорию Украины поступит пыль по верхним слоям тропосферы.
- Интересно, что пыль из Средней Азии доходила до Украины и раньше.