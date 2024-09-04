Пылало более 2 недель: в России отчитались, что погасили пожар в Пролетарске

Пожар на складах с топливом в Пролетарске Ростовской области полностью ликвидирован. Нефтебаза пылала более двух недель.

Россияне не могли потушить масштабный пожар на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области с 18 августа. Об этом сообщают в российских СМИ, информирует 24 Канал.

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Спецслужбам России удалось потушить пожар в Пролетарске

Пожар на складах с топливом в Пролетарске Ростовской области полностью ликвидирован,

– отчитываются россияне.

Также в сообщении говорится, что пожар вспыхнул 18 августа в результате падения обломков сбитого беспилотника, его площадь достигала 10 тысяч квадратных метров.

Напомним, что пытаясь потушить нефтебазу Федерального агентства по государственному резерву России, несколько десятков спасателей получили серьезные ранения.