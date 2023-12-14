Пылало мощно: во временно оккупированном Мариуполе раздался громкий взрыв
Российские захватчики продолжают страдать на временно оккупированных территориях нашего государства. Вечером 14 декабря громкий взрыв прогремел в Мариуполе, Донецкой области, где находятся российские военные.
Об этом сообщают местные телеграм-каналы. После взрыва там видели яркую вспышку, передает 24 Канал.
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В Мариуполе слышали взрыв
Очевидцы сообщили, что громкие звуки во временно оккупированном Мариуполе раздались около 23 часов 30 минут. Впоследствии местные паблики написали, что в пригороде начался пожар.
В Мариуполе слышали взрыв / Фото из местных телеграм-каналов
Местные жители также рассказывают, что этот пожар был велик по площади. Ее также видели в нескольких районах оккупированного Мариуполя.
В Мариуполе после взрыва началось возгорание / Фото из местных телеграм-каналов
Прокомментировали взрывы уже в Мариупольском городском совете. Там отметили, что что-то сильно горит за ТРЦ "Порт Сити". Туда уже выехали кареты скорой помощи.
Ждем детали и официальной информации от ВСУ,
– отметили в горсовете.
Пожар в Мариуполе был масштабным / Фото из местных телеграм-каналов
В настоящее время оккупационные власти в городе не высказывались о взрывах в Мариуполе. Кроме того, доподлинно неизвестно, пострадали ли в результате взрыва и пожара люди.
Между тем местные жители жалуются, что взрывы были настолько громкими, что "люди пересыпались и пошли бегом писать в чаты". По реакции людей можно увидеть, что испугались они не на шутку.
В местных чатах Мариуполе писали впечатления от взрывов / Фото из местных телеграм-каналов
Между тем, в сети также появилось видео с возможного места прилета в Мариуполе. На кадрах можно увидеть, как в небо взвивается густой столб черного дыма, а само небо окрасилось в оранжевый цвет.
В Мариуполе горело помещение: смотрите видео
Впоследствии украинский волонтер и блогер Сергей Стерненко отметил, что возможным местом поражения может быть местный бетонный завод, который служил местом дислокации для российских военных.
В Мариуполе не впервые раздаются взрывы
- Во временно оккупированном Мариуполе было громко 2 декабря. Там сообщали о "хлопке", который мог посетить базу российских оккупантов.
- По предварительной информации, взрывы прогремели на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича. Представители движения сопротивления отметили, что, предварительно, "на Ильича внутри завода стало чуть меньше оккупантов", однако детали мощного "хлопка" тогда были неизвестны.
- До этого в Мариуполе взрывы раздавались ночью 26 ноября. После громких звуков у местных жителей исчезли свет и водоснабжение.