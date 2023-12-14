Пылало мощно: во временно оккупированном Мариуполе раздался громкий взрыв

Российские захватчики продолжают страдать на временно оккупированных территориях нашего государства. Вечером 14 декабря громкий взрыв прогремел в Мариуполе, Донецкой области, где находятся российские военные.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. После взрыва там видели яркую вспышку, передает 24 Канал.

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В Мариуполе слышали взрыв

Очевидцы сообщили, что громкие звуки во временно оккупированном Мариуполе раздались около 23 часов 30 минут. Впоследствии местные паблики написали, что в пригороде начался пожар.



В Мариуполе слышали взрыв / Фото из местных телеграм-каналов

Местные жители также рассказывают, что этот пожар был велик по площади. Ее также видели в нескольких районах оккупированного Мариуполя.



В Мариуполе после взрыва началось возгорание / Фото из местных телеграм-каналов

Прокомментировали взрывы уже в Мариупольском городском совете. Там отметили, что что-то сильно горит за ТРЦ "Порт Сити". Туда уже выехали кареты скорой помощи.

Ждем детали и официальной информации от ВСУ,

– отметили в горсовете.

Пожар в Мариуполе был масштабным / Фото из местных телеграм-каналов

В настоящее время оккупационные власти в городе не высказывались о взрывах в Мариуполе. Кроме того, доподлинно неизвестно, пострадали ли в результате взрыва и пожара люди.

Между тем местные жители жалуются, что взрывы были настолько громкими, что "люди пересыпались и пошли бегом писать в чаты". По реакции людей можно увидеть, что испугались они не на шутку.

В местных чатах Мариуполе писали впечатления от взрывов / Фото из местных телеграм-каналов

Между тем, в сети также появилось видео с возможного места прилета в Мариуполе. На кадрах можно увидеть, как в небо взвивается густой столб черного дыма, а само небо окрасилось в оранжевый цвет.

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Впоследствии украинский волонтер и блогер Сергей Стерненко отметил, что возможным местом поражения может быть местный бетонный завод, который служил местом дислокации для российских военных.

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