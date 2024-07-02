Пытаемся закрыть споры и хотим наладить отношения, – Орбан после встречи с Зеленским

Во вторник, 2 июля, глава венгерского правительства Виктор Орбан прибыл в Киев. Он встретился с украинским гарантом Владимиром Зеленским.

После встречи с президентом Украины Орбан отметил, что они пытаются закрыть предыдущие споры и сконцентрировать внимание на будущем, информирует 24 Канал.

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Что заявил Орбан после встречи с Зеленским

Глава венгерского правительства отметил, что между нашими странами есть много вопросов, которые нужно урегулировать и по которым велись переговоры в течение предыдущих лет.

Виктор Орбан отметил, что прибыл в Киев с целью "продвинуться вперед" в решении этих двусторонних вопросов.

Он отметил, что президент Украины сказал, что они провели конструктивные переговоры.

Мы пытаемся закрыть все предыдущие споры и сконцентрировать внимание на будущее. Мы хотим наладить отношения между нашими странами,

– отметил Орбан.

Глава правительства Венгрии отметил, что они также хотят подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной, по типу тех соглашений, которые у них действуют с другими соседями Венгрии. По его словам, они будут участвовать в модернизации украинской экономики согласно возможностям Венгрии и хотят иметь для этого соответствующие условия.

Он отметил, что на территории Украины проживает традиционное венгерское национальное меньшинство. "Мы надеемся на то, что и здесь будут решены вопросы, я вижу хорошие шансы на это", – отметил он.

Добавим, что Виктор Орбан подтвердил, что украинская сторона поднимала вопрос открытия украинской школы в Венгрии, и полностью поддержал инициативу Зеленского.

В частности, отметил, что с приездом в Венгрию большого количества украинских беженцев появилась потребность для их обучения.

"Украинцы и раньше были в Венгрии, но сейчас появился целый ряд дополнительных потребностей, мы должны заботиться об этих людях... Поэтому я с большой радостью услышал инициативу президента об открытии украинской школы в Венгрии", – отметил Орбан.

Он пояснил, что сейчас украинские дети в венгерских городах, в частности в Будапеште, учатся во многих разных школах, и эта система работает "неплохо", однако Венгрия понимает также необходимость создания школы с украинским языком обучения.

"Мы не просто понимаем эту потребность. Финансирование этой школы венгерское государство возьмет на себя. Будет открыто столько украинских школ, сколько потребуется. Для нас важно, чтобы украинцы чувствовали себя в Венгрии, как дома", – добавил Виктор Орбан.