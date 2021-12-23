Пытается вернуться в XX век, – Шлосберг о глобальных амбициях Путина

Путин хочет снова переделить карту мира, как случилось в прошлом веке. Хотя сейчас это и невозможно, однако президент России продолжает следовать своему эгоистичному политическому стилю.

Об этом в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал российский оппозиционный политик Лев Шлосберг. По его словам, Владимиру Путину трудно объяснить, что такая мечта не осуществится.

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Путин действует в стиле "реальной политики"

Путин пытается вернуться в XX век к стратегическому перераспределению мира. Однако туда невозможно вернуться. Сейчас надо жить в XXI веке. Лев Шлосберг Российский оппозиционный политик

Политик отметил, что в категории "XX век" президент России чувствует себя прекрасно, то есть абсолютно свободно. По его мнению, он действует в стиле "реальной политики" и доказывает, что такой абсолютно циничный, прагматичный и эгоистичный стиль – очень эффективный.

Что такое стиль "реальной политики"

Политика или дипломатия, которая опирается на власть и реальные условия и возможности. Кроме того, он сосредоточен на силе и способности влиять на решения других стран, а не на идеалах, морали или принципах.

Пока Путин побеждает

Шлосберг привел пример, когда Россия незаконно оккупировала украинский Крым в 2014 году. Тогда Путину за это ничего не было – мировое сообщество лишь "выразило беспокойство".

Около 1000 лет можно продолжать выражать беспокойство. Поэтому пока Путин побеждает – это нужно объективно признать,

– подытожил политик.

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