Пытаются уравнять КАБами: Свитан рассказал, что происходит возле Авдеевки
Российские оккупанты пытаются вести наступательные действия в промзоне на Авдеевском направлении. Основная их задача – вытеснить украинских защитников с занимаемых ими высот.
Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. По его словам, данная промзона расположена на высоте.
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"Мы почти 10 лет удерживали этот район, поэтому они и пытаются нас оттуда выбить", – сказал военный эксперт.
Бои возле Авдеевки
От промзоны идет дорога к основной Ясиноватской развязке. Как отметил Роман Свитан, по большому счету можно занять дороги, ведущие на Донецк, Спартак, Макеевку, Ясиноватую, Енакиево, Горловку и Авдеевку – спектр направлений.
"Россияне пытаются отодвинуть нас от развязки, пытаясь занять высоту в районе промзоны", – добавил он.
Роман Свитан о боях возле Авдеевки: смотреть видео
Кроме этого на данном отрезке, по словам эксперта, участились атаки в районе Степного. Оккупанты пытаются там штурмовать "в лоб". Это один из рубежей, который удерживают украинские защитники, чтобы враг не окружил Авдеевку. Также россияне ведут наступательные действия в сторону Очеретиного.
"Применяют достаточное количество техники, артиллерийских атак, пытаются из малых групп разведать огневые точки "на живца" и пытаются накрыть точки артиллерией. Постоянно работает авиация, КАБами пытаются срыть Авдеевку. Задача – срыть все до нуля, что есть в Авдеевке", – пояснил Рассвет.
Ситуация на Авдеевском направлении: последние новости
- На Авдеевском направлении продолжаются активные пехотные атаки оккупантов. Там отражены 15 атак в районах Степного, Новобахмутовки, Степановки и Северного. Враг продолжает терять личный состав сотнями и сдаваться в плен.
- Россияне ежедневно пытаются проводить штурмовые действия на Авдеевском направлении. Используют авиацию, но основная ставка на пехоту, которую наши воины ликвидируют в колоссальных масштабах.
- Военные эксперты отмечают, что у украинских защитников есть возможность удержать Авдеевку. Всё будет зависеть от наличия материально-технических средств и количества личного состава.