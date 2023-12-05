Пытаются уравнять КАБами: Свитан рассказал, что происходит возле Авдеевки

Российские оккупанты пытаются вести наступательные действия в промзоне на Авдеевском направлении. Основная их задача – вытеснить украинских защитников с занимаемых ими высот.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. По его словам, данная промзона расположена на высоте.

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"Мы почти 10 лет удерживали этот район, поэтому они и пытаются нас оттуда выбить", – сказал военный эксперт.

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От промзоны идет дорога к основной Ясиноватской развязке. Как отметил Роман Свитан, по большому счету можно занять дороги, ведущие на Донецк, Спартак, Макеевку, Ясиноватую, Енакиево, Горловку и Авдеевку – спектр направлений.

"Россияне пытаются отодвинуть нас от развязки, пытаясь занять высоту в районе промзоны", – добавил он.

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Кроме этого на данном отрезке, по словам эксперта, участились атаки в районе Степного. Оккупанты пытаются там штурмовать "в лоб". Это один из рубежей, который удерживают украинские защитники, чтобы враг не окружил Авдеевку. Также россияне ведут наступательные действия в сторону Очеретиного.

"Применяют достаточное количество техники, артиллерийских атак, пытаются из малых групп разведать огневые точки "на живца" и пытаются накрыть точки артиллерией. Постоянно работает авиация, КАБами пытаются срыть Авдеевку. Задача – срыть все до нуля, что есть в Авдеевке", – пояснил Рассвет.

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