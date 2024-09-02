Пытались рассредоточить усилия ПВО: какой была ночная атака по Киеву

Российская армия нанесла по Киеву комбинированный удар, применив крылатые и баллистические ракеты, беспилотники. Сегодняшняя атака была довольно типичной, если сравнивать ее с предыдущими.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил OSINT аналитик, военный обозреватель Виталий Кононученко, отметив, что воздушные силы России работали слаженно, баллистические ракеты вылетали уже тогда, когда крылатые держали курс на Украину, чтобы поражение по объектам произошло в одно время. Параллельно применялись "Шахеды".

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У россиян одна цель – террор населения

Военный обозреватель отметил, что цели россиян при ударах по Украине, в том числе по столице, являются террористическими. Поскольку после сегодняшней атаки серьезных изменений в графиках отключения электроэнергии не произошло, то, по его словам, вероятно, что россияне или не попали, куда целились, или украинская система ПВО очень хорошо отработала, или целью оккупантов на этот раз были не энергообъекты.

Россияне пытались рассредоточить усилия ПВО, крылатые ракеты заходили с нескольких сторон. Сегодня украинская ПВО отработала очень хорошо. Показатель сбитых ракет относительно тех, что были запущены – очень высокий,

– озвучил Кононученко.

Аналитик отметил, что это положительный момент, что ВСУ сбивают такой высокий показатель баллистических ракет, ведь в Украине не так много комплексов, которые это могут сделать. Например, Румыния до сих пор не поставила свой Patriot, вокруг этого вопроса еще продолжаются дискуссии.

Россия в очередной раз пыталась нанести массированный ракетный удар по столице. В результате атаки нет погибших, но есть пострадавшие. Падение обломков зафиксированы во всех районах Киева. Повреждения получили котельная учебного заведения, подъезд многоквартирного дома и станция метрополитена. Также обнаружены обломки на территории 2 детсадов в Деснянском и Днепровском районах, повреждены 5 автомобилей.