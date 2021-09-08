Пытались разрезать крупнокалиберный патрон "болгаркой": на Ровненщине ранены два человека
В Ровненской области тетя с племянником нашли в лесу неиспользованный патрон. После этого они решили разрезать его "болгаркой". В результате оба родственника оказались в больнице.
На станцию скорой помощи звонок о пострадавших поступил около 19: 00 7 сентября. Медикам сообщили: в селе Моквин Ровненского района произошел взрыв.
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У пострадавших травмированы лицо и конечности
На место поспешила врачебная бригада. Она и доставила в больницу 71-летнюю женщину и 54-летнего мужчину.
Пострадавшие получили значительные травмы. Так, у старшей пациентки ампутировало палец кисти. Также у женщины ранения лица, шеи, грудной клетки, верхних и нижних конечностей. В больницу она попала с кровотечением.
Не повезло и ее племяннику: у него тоже повреждено лицо, шея, грудная клетка и конечности. Родственников лечат в Березновской центральной районной больнице.Обратите внимание! О "взрывном" инциденте медики сообщили правоохранителям. Полиция ведет расследование.
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Коротко о последних инцидентах со взрывами в Украине:
- 2 сентября в Днепре в машине прогремел взрыв. После этого в машине нашли осколки гранаты.
- В Калуше прогремел взрыв в пятиэтажке. Погиб мужчина, который в это время был в доме.
- Еще один мощный взрыв произошел в одной из квартир Днепра, его жертвами стали мужчина и женщина.
- В начале августа во дворе в Кривом Роге в руках местного жителя взорвалась граната. Пострадал подрывник и несколько полицейских.