Пытались разрезать крупнокалиберный патрон "болгаркой": на Ровненщине ранены два человека

В Ровненской области тетя с племянником нашли в лесу неиспользованный патрон. После этого они решили разрезать его "болгаркой". В результате оба родственника оказались в больнице.

На станцию скорой помощи звонок о пострадавших поступил около 19: 00 7 сентября. Медикам сообщили: в селе Моквин Ровненского района произошел взрыв.

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У пострадавших травмированы лицо и конечности

На место поспешила врачебная бригада. Она и доставила в больницу 71-летнюю женщину и 54-летнего мужчину.

Пострадавшие получили значительные травмы. Так, у старшей пациентки ампутировало палец кисти. Также у женщины ранения лица, шеи, грудной клетки, верхних и нижних конечностей. В больницу она попала с кровотечением.

Не повезло и ее племяннику: у него тоже повреждено лицо, шея, грудная клетка и конечности. Родственников лечат в Березновской центральной районной больнице.

О "взрывном" инциденте медики сообщили правоохранителям. Полиция ведет расследование.

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