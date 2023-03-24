Украинский омбудсмен ответил ООН на упреки в "нарушениях" прав российских пленных

Мониторинговая миссия ООН по правам человека представила 2 новых доклада – об обращении с военнопленными и общей ситуации с правами человека в Украине за 6 месяцев до 31 января 2023 года. Их прокомментировал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

️Выводы Миссии подтверждают, что российские военные совершали массовые военные преступления на территории Украины, нарушали права человека и пренебрегали всеми нормами международного гуманитарного права. ️

Лубинец подчеркнул, что гибель и ранение мирных граждан, произвольные задержания, нападения, казни, насильственные исчезновения, пытки, сексуальное насилие – это те преступные действия, которые совершает агрессор.

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Лубинец обратился к ООН

По словам омбудсмена, удивительно, что во время неоднократных личных встреч с главой Миссии Матильдой Богнер и постоянным координатором системы ООН в Украине Дениз Браун они ни разу не затронули вопрос обращения с российскими военнопленными.

К тому же хотелось бы услышать безоговорочные факты и аргументы, на которых основываются выводы Миссии по поводу возможных нарушений со стороны украинской стороны. Еще раз подчеркиваю – Украина придерживается Женевских конвенций, международного права и открыта для международных организаций,

– подчеркнул Лубинец.

Он добавил, что именно Россия преступно напала на Украину, убивает и похищает украинских граждан и блокирует доступ к нашим военнопленным.

"Масштабы бесчеловечного обращения и пытки скрываются. Призываю ООН, а также все мировое сообщество давить на РФ и требовать допуска к местам содержания украинских военнопленных", – подытожил уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

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Согласно отчету ООН, по состоянию на 31 января 2023 года зафиксировали 133 жертвы сексуального насилия, в частности 45 женщин, 85 мужчин и три девочки.

Ужасная цена, которую люди платят за войну, также проявляется в случаях сексуального насилия, связанного с конфликтом, который мы фиксируем с 24 февраля прошлого года,

– заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) Матильда Богнер.

В докладе отметили, что сексуальное насилие часто происходило во время заключения под стражу, а также в районах, находящихся под российской оккупацией.

Однако от рук захватчиков пострадали не только мирные жители, но и военные. В новом докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека говорится, что есть факты, когда враг без суда и следствия казнил бойцов ВСУ.

Кроме того, оккупанты использовали наших защитников как "живой щит". Еще по меньшей мере, двое украинских героев погибли в плену из-за пыток и отсутствия медицинской помощи.