Подозреваемого в госизмене экснардепа Рабиновича объявили в розыск
Источник:МВД
Вадим Рабинович явился в базе Министерства внутренних дел, ведь его объявили в розыск. На сайте МВД отмечено, что он исчез 26 июля 2023 года.
Ранее пресс-секретарь Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян рассказывала, что экснардеп от запрещенной партии "ОПЗЖ" находится в Израиле. Его планировали объявить в розыск в июле 2023 года.
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Рабиновича объявили в розыск
Вадима Рабиновича объявили в розыск 5 сентября 2023 года. Там отметили, что бывшего народного депутата подозревают в:
- статьи 111 части 1: государственной измене, то есть деянии, умышленно совершенном с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий;
- статьи 110 части 2: посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий.
Рабиновичу объявили о подозрении
Государственное бюро расследований 26 июля 2023 года сообщило о подозрении в госизмене экснардепу от ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу.
Вадим Рабинович в своих многочисленных выступлениях и интервью обнародовал манипулятивные высказывания, которые вредили суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины,
– заявило следствие.
Кроме того, он своей пропагандистской деятельностью помогал:
- руководству России добиваться своих военно-политических целей;
- обеспечивать Кремлю идеологическую помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.
За государственную измену, если вину докажут, Рабиновичу может грозить до 15 лет тюрьмы.
Кстати, в начале августа суд арестовал заочно Вадима Рабиновича. Следует добавить, что в молодые годы экснардеп уже был заключен в тюрьму. Подробнее о его жизни и деятельности читайте по ссылке.