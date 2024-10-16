Рабочие для заводов и личный состав, – Зеленский об участии КНДР в войне против Украины

Владимир Зеленский заявил, что Россия уже пытается привлечь граждан КНДР для войны против Украины. Сейчас северокорейские граждане работают на вражеских заводах, а также могут быть и в личном составе армии оккупантов.

Об этом президент Украины заявил во время представления пунктов плана победы Украины в Верховной Раде, передает 24 Канал.

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Как Россия привлекает граждан КНДР для войны против Украины

Зеленский отметил, что в коалиции преступников вместе с Путиным по состоянию на сейчас уже есть Северная Корея. По словам президента, семья Ким сейчас держит в рабстве более чем 20-миллионную часть корейского народа.

Наша разведка фиксирует не только передачу оружия из Северной Кореи в Россию, но и передачу людей. Это рабочие для российских заводов – вместо убитых на войне россиян. И личный состав для российской армии.

Фактически это участие уже второго государства в войне против Украины на стороне России,

– подчеркнул президент.

Он также заявил, что каждый видит помощь иранского режима для Путина. Так же, как и сотрудничество Китая с Россией.

"Несмотря на заявления Пекин воздерживается от реально действенных шагов для того, чтобы остановить агрессию и нарушение Россией Устава ООН", – отметил украинский лидер.

Он также отметил, что стоит честно говорить, что если украинцы и все наши партнеры не усилятся сейчас, то Путин успеет усилиться в следующем году так, чтобы навсегда отбросить дипломатию.