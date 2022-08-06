Об этом 24 каналу рассказал глава Ассоциации украинских банков Андрей Дубас. По его словам, спустя несколько недель после начала войны в Украине удалось стабилизировать работу банковского сектора.

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Что удивило журналистов из Тайваня

Как отметил Дубас, этот факт шокировал журналистов из Тайваня, которые после нападения россии на Украину обратились в Ассоциацию украинских банков за комментарием.

Они спрашивали: "Уже прошло 2 – 3 недели (с начала войны – 24 канал), а банковская система Украины продолжает работать. Как это возможно?" Обычно все по-другому. Когда начинается война, максимум еще несколько дней – и работа банков останавливается. У нас такого не произошло,

– сказал он.

Глава Ассоциации украинских банков отметил, что большую роль в этом сыграли правильные шаги, которые Нацбанк предпринял в первые недели после начала войны.

Как возник "карточный туризм"

В первые месяцы войны возник так называемый "карточный туризм": люди выезжали за границу, снимали валюту и возвращались с ней в Украину. Дубас считает, что украинцев можно понять в этой ситуации.

"В кризисный период каждый пытается спасти свои сбережения. Например, они были до войны в гривне и человек не хотел их конвертировать в иностранную валюту. Но человек видит, что происходит. И делает так, чтобы сохранить свои сбережения", – сказал он.

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По словам главы Ассоциации украинских банков, в марте Нацбанк установил лимиты, когда с гривневых счетов можно было снять до 100 тысяч гривен в месяц. Из-за разницы курсов некоторые инициативные люди решили использовать ситуацию в свою пользу.

Разница между курсами достигала почти 30%. Вы можете себе представить? Когда ты 100 тысяч гривен снял и получаешь 30% дополнительного дохода, когда ты потом эту валюту внес на украинский рынок,

– сказал Дубас.

По его словам, Национальный банк Украины пытался противодействовать этому явлению. Однако оценить правильность этих шагов можно будет только с течением времени.

Почему "карточный туризм" стал невыгодным

Однако "карточный туризм" постепенно пошел на спад.

"Когда Нацбанк девальвировал национальную валюту, "карточный туризм" как явление просто перестал существовать. Ведь сейчас что обменять валюту в Украине, что снять средства за границей – большой разницы нет", – объяснил глава Ассоциации украинских банков.

Валютные ограничения НБУ: последние новости

В конце июля Нацбанк ввел ограничения на безналичные расчеты для украинских карт за границей. Месячный предел составляет 100 тысяч гривен.

После такого нововведения волонтеры выразили свое возмущение. Ведь именно за границей они покупают много всего для ВСУ. В частности, звучали опасения, что из-за новых банковских ограничений это будет трудно делать или просто невозможно.

6 августа в Национальном банке Украины решили внести определенные коррективы в валютные ограничения. В частности, в Нацбанке отметили, что для физических лиц-волонтеров лимиты не будут применяться для покупок за границей. Но определенные ограничения все же будут введены. Речь идет о критериях, которые нужно будет соблюдать, чтобы проводить соответствующие операции в будущем.

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