Про це 24 каналу розповів голова Асоціації українських банків Андрій Дубас. За його словами, через кілька тижнів після початку війни в Україні вдалося стабілізувати роботу банківського сектору.

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Що здивувало журналістів із Тайваню

Як зазначив Дубас, цей факт шокував журналістів із Тайваню, які після нападу росії на Україну звернулися до Асоціації українських банків за коментарем.

Вони питали: "Вже минуло 2 – 3 тижні (від початку війни – 24 канал), а банківська система України продовжує працювати. Як це можливо?". Зазвичай все інакше. Коли починається війна, максимум ще кілька днів – і робота банків зупиняється. У нас такого не сталося,

– сказав він.

Голова Асоціації українських банків зазначив, що велику роль у цьому зіграли правильні кроки, які Нацбанк здійснив у перші тижні після початку війни.

Як виник "картковий туризм"

Водночас у перші місяці війни виник так званий "картковий туризм": люди виїжджали за кордон, знімали валюту і поверталися з нею в Україну. Дубас вважає, що українців можна зрозуміти у цій ситуації.

"У кризовий період кожен намагається врятувати свої заощадження. Наприклад, вони були до війни у гривні і людина не хотіла їх конвертувати в іноземну валюту. Але людина бачить, що відбувається. І чинить так, щоб зберегти свої заощадження", – сказав він.

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За словами голови Асоціації українських банків, у березні Нацбанк встановив ліміти, коли з гривневих рахунків можна було зняти до 100 тисяч гривень на місяць. Через різницю курсів деякі ініціативні люди вирішили використати ситуацію на свою користь.

Різниця між курсами сягала майже 30%. Ви можете собі уявити? Коли ти 100 тисяч гривень зняв, і отримуєш 30% додаткового доходу, коли ти потім цю валюту вніс на український ринок,

– сказав Дубас.

За його словами, Національний банк України намагався протидіяти цьому явищу. Однак оцінити правильність цих кроків можна буде лише із часом.

Чому "картковий туризм" став невигідним

Однак "картковий туризм" поступово пішов на спад.

"Коли Нацбанк девальвував національну валюту, "картковий туризм" як явище просто перестав існувати. Адже зараз що обміняти валюту в Україні, що зняти кошти за кордоном – великої різниці немає", – пояснив голова Асоціації українських банків.

Валютні обмеження НБУ: останні новини

Наприкінці липня Нацбанк ввів обмеження на безготівкові розрахунки для українських карток закордоном. Місячний ліміт становить 100 тисяч гривень.

Після такого нововведення волонтери висловили своє обурення. Адже саме за кордоном вони купують багато всього для ЗСУ. Зокрема, лунали побоювання, що через нові банківські обмеження це стане робити важко або ж просто неможливо.

6 серпня у Національному банку України вирішили внести певні корективи у валютні обмеження. Зокрема, у Нацбанку зауважили, що для фізичних осіб-волонтерів ліміти не будуть застосовуватись для покупок за кордоном. Але певні обмеження все ж запровадять. Мовиться про критерії, яких потрібно буде дотримуватись, щоб проводити відповідні операції у майбутньому.

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