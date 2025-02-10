Интересный поединок: украинский БпЛА мастерски уничтожил вражеский дрон-разведчик

На фронте украинский ударный БпЛА вступил в поединок с российским дроном-дроном разведчиком. Борьба была не долгой, всего несколько секунд понадобилось бойцам Отдельного отряда "Крылья ОМЕГИ", чтобы разбить вражескую цель.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на командующего Национальной гвардии Украины Александра Пивненко. Успешную работу ударного беспилотника удалось зафиксировать на видео.

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Быстрая победа над вражеским БпЛА

Украинские военные быстро вычислили траекторию полета вражеского дрона-разведчика и сделали все возможное, чтобы враг с его помощью не контролировал ситуацию и не узнал нужную ему информацию. Россияне пытались столкнуться с нашим ударным дроном в лобовом таране, но у них не было шансов удержать контроль.

Украинский ударный БпЛА значительно повредил российский дрон. Он не выдержал такого удара и разбился о землю.

Ударный БпЛА продемонстрировал устойчивость и мощь, нанеся критические повреждения вражескому беспилотнику и продолжив свою миссию,

– написал Пивненко.

Борьба украинского и российского БпЛА: смотрите видео

Украинские дроны показывают хорошие результаты на поле боя

Как ранее сообщал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, Украина продолжает наращивать количество беспилотных систем и РЭБ. Наши дроны на фронте уничтожили более 66% российской техники. Среди БпЛА, которые активно и успешно используют украинские защитники, есть как FPV, так и дроны-камикадзе. Из-за того, что подразделения успешно используют БпЛА, эту сферу будут в дальнейшем развивать в украинском войске.