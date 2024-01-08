Партизаны зафиксировали "Панцирь-С1" в Севастополе: информация о ПВО уже в военных
Источник:"Атеш"
Украинские силы продолжают работу по ликвидации воздушной обороны оккупантов во временном оккупированном Крыму. На этот раз агенты "Атеш" передали в ВСУ данные о скрытом в Севастополе "Панцире-С1".
Россияне пытаются противостоять партизанской деятельности в Крыму, однако у них ничего не получится. Украинские глаза расположены повсюду.
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Российский комплекс – следующий
Во время проведения разведки в районе Змеиной горы в Севастополе агенту движения "Атеш" удалось зафиксировать ЗРПК "Панцирь-С1". Оккупанты используют комплекс для прикрытия неба над оккупированным полуостровом.
Оккупанты принимают активные меры для обеспечения безопасности своих подразделений от воздушных ударов. К сожалению, наши агенты действуют эффективно, и принятые меры оккупантов будут безполезны,
– отметить в партизанском движении.
Партизаны нашли российский ЗРПК в Севастополе / "Атеш"
Расположен объект по следующим координатам: 44.605626, 33.593327. Соответствующую информацию уже передали Вооруженным Силам Украины.
Партизаны работают повсюду
- Недавно "Атеш" проник на Мичуринский завод авиационной и ракетной техники в России. Агентам удалось привлечь к сотрудничеству одного рабочего учреждения. На заводе производятся электроприборы для боевых самолетов Су, а также беспилотников.
- Агенты движения сопротивления передали Силам обороны Украины координаты ПВО возле Крымского моста. Данные о нескольких установках уже получили украинские защитники – скоро там может немного "штормить".
- Агенты партизанского движения провели комплексную разведку в Евпаторийском районе. Они зафиксировали ряд военных объектов, а также установили, что оккупанты усиливают морскую линию обороны.