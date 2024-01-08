Партизаны зафиксировали "Панцирь-С1" в Севастополе: информация о ПВО уже в военных

Украинские силы продолжают работу по ликвидации воздушной обороны оккупантов во временном оккупированном Крыму. На этот раз агенты "Атеш" передали в ВСУ данные о скрытом в Севастополе "Панцире-С1".

Россияне пытаются противостоять партизанской деятельности в Крыму, однако у них ничего не получится. Украинские глаза расположены повсюду.

Смотрите также "Элитный полк превратили в сборище зэков": россияне жалуются на судьбу своего войска

Российский комплекс – следующий

Во время проведения разведки в районе Змеиной горы в Севастополе агенту движения "Атеш" удалось зафиксировать ЗРПК "Панцирь-С1". Оккупанты используют комплекс для прикрытия неба над оккупированным полуостровом.

Оккупанты принимают активные меры для обеспечения безопасности своих подразделений от воздушных ударов. К сожалению, наши агенты действуют эффективно, и принятые меры оккупантов будут безполезны,

– отметить в партизанском движении.

Партизаны нашли российский ЗРПК в Севастополе / "Атеш"

Расположен объект по следующим координатам: 44.605626, 33.593327. Соответствующую информацию уже передали Вооруженным Силам Украины.

Агенты движения сопротивления показали точные координаты российской ПВО / "Атеш"

Партизаны работают повсюду