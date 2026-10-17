Предприятие Kromberg&Schubert в Луцке остановило работу после российских атак

Предприятие Kromberg&Schubert возле Луцка приостановило производственную деятельность после недавних атак России. Главным приоритетом компания назвала безопасность людей, а возвращение к работе анонсирует через внутренние каналы.

Об этом сообщили на официальной странице Kromberg&Schubert Lutsk в Facebook.

Что говорят в Kromberg&Schubert

В настоящее время руководство оценивает сложившиеся обстоятельства и согласовывает необходимые дальнейшие действия.

"Наш безусловный приоритет – безопасность, жизнь и здоровье каждого из сотрудников", – подчеркнули в компании.

На предприятии также выразили благодарность спасателям ГСЧС и всем службам экстренного реагирования за оперативную работу и защиту людей.

Сотрудников завода призвали оставаться на постоянной связи со своими непосредственными руководителями. Официальное сообщение о возобновлении рабочего процесса будет опубликовано на внутренних корпоративных каналах связи, только что это станет возможным.

Напомним, что уже несколько дней Россия массированно атакует западные области. В частности, взрывы раздавались в Луцке и области.

Так, 16 октября в Маневичах оккупанты попали на предприятие, в результате чего возникла угроза выброса вредных веществ.

А 14 октября в Луцке российская атакананесла ущерб художественному проекту, который рассказывает о происхождении мира, человечества и нашем будущем. Пострадала именно часть под названием "Будущее" – и теперь ее создатели раздумывают, стоит ли полностью восстанавливать разрушенное или оставить следы войны в качестве напоминания для следующих поколений.