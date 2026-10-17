Про це повідомили на офіційній сторінці Kromberg&Schubert Lutsk у Facebook.

Що кажуть у Kromberg&Schubert

Наразі керівництво оцінює обставини, що склалися, та узгоджує необхідні наступні дії.

"Наш безумовний пріоритет – безпека, життя та здоров'я кожного з працівників", – наголосили у компанії.

На підприємстві також висловили вдячність рятувальникам ДСНС та всім службам екстреного реагування за оперативну роботу й захист людей.

Співробітників заводу закликали залишатися на постійному зв'язку зі своїми безпосередніми керівниками. Офіційне повідомлення про відновлення робочого процесу оприлюднять на внутрішніх корпоративних каналах зв'язку, щойно це стане можливим.

Нагадаємо, що уже кілька днів Росія масовано атакує західні області. Зокрема, вибухи лунали у Луцьку та області.

Так, 16 жовтня у Маневичах окупанти влучили у підприємство, внаслідок чого була загроза викиду шкідливих речовин.

А 14 жовтня у Луцьку російська атака пошкодила мистецький проєкт, який розповідає про походження світу, людство та наше майбутнє. Постраждала саме частина з назвою "Майбутнє" – і тепер її творці думають, чи варто повністю відновлювати зруйноване, чи залишити сліди війни як нагадування для наступних поколінь.