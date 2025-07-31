В ночь на 31 июля под российской атакой оказался, в частности, Киев, где в течение дня растет количество жертв. В Воздушных силах назвали тип ракет, которые были запущены врагом и которые украинская ПВО сбивает лучше всего.

Россияне этой ночью атаковали Украину "Шахедами" и ракетами. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных Сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Какие ракеты сбивают лучше всего?

Ночью в четверг, 31 июля, Россия атаковала Киев ракетами наземного базирования типа "Искандер-К". По словам Юрия Игната, чаще всего Украину атакуют "Искандерами-К", Х-101 и "Калибрами". Хотя они относятся к одному классу, эффективность их перехвата отличается.

Наилучшие показатели по сбиванию крылатых ракет это среди Х-101. Далее ракеты "Калибр" – сбито более половины. Меньше половины – "Искандер-К",

– сообщили в ВС.

По данным Воздушных сил, из более 2 500 запущенных врагом ракет Х-101, Украина уничтожила около 2 тысяч. Это является лучшим показателем среди сбития таких крылатых целей.

Юрий Игнат объяснил особую угрозу "Искандер-К". Во-первых, их на этот раз запустили из Курской области. Это означает, что время подлета к столице – минимальное.

Во-вторых, россияне используют особую траекторию полета воздушных целей. В частности ракеты, летят сверхнизко, по руслам рек, что делает их перехват для ПВО более сложным.

Во время сегодняшней атаки на Украину противовоздушная оборона уничтожила 3 из 8 "Искандеров-К".