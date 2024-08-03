Сложно представить войско без БПЛА: как дроны выбивают врага с позиций на фронте

После начала полномасштабного вторжения России в Украину, Силы обороны не прекращают совершенствовать свои военные возможности. В частности работа с БПЛА поражает эффективностью и наносит противнику серьезный ущерб.

Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что беспилотники различных видов обеспечивают разведку и корректировку на поле боя. Некоторые подразделения ВСУ уже имеют мастерские для ремонта БПЛА и другой техники, которая помогает работать с аэроприборами.

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Почему нужно аэронаправление в армии

По словам корреспондента, украинские военные отмечают, что, за время полномасштабной войны, они прослеживают эволюцию в подразделениях БПЛА.

Сейчас сложно представить войско без БПЛА на разных направлениях. Это и разведка, и ударная сила, и корректировки. В 225 отдельном штурмовом батальоне призывают присоединяться к такой деятельности тех, кто разбирается в технике. В войске нужны также пилоты БПЛА – опыт неважен, научат всему,

– отметила Анна Черненко.

Эволюция дронов

Военный из взвода беспилотных авиакомплексов 225 ОШБ заметил, что не представляет эффективное ведение боевых действий без БпЛА.

Раньше были подразделения разведки, которые ходили за линию соприкосновения, чтобы понимать, какая ситуация у противника. Сейчас делать это не нужно, ведь для этого уже есть аэроразведка, которая исследует каждый сантиметр земли,

– сказал он.

Черненко также отметила, что инженеры и пилоты БпЛА постоянно совершенствуют свою работу. Применение дронов важно для различных аспектов ведения боевых действий, в частности для атак по врагу и для сохранения жизни украинских военных. Необходимо продолжать донатить, чтобы помогать Силам обороны приближать нашу победу.