Ответную реакцию представители "Желтой ленты" обнародовали в своем телеграм-канале.

Что ответили в "Желтой ленте" относительно рисков для людей на ВОТ?

В Движении сопротивление поблагодарили всех, кто стал их голосом, когда они в этом больше всего нуждались.

"Спасибо за поддержку, за слово, которые мы не можем сказать. "Желтая Лента" благодарна украинцам, которые сознательно выбирают сопротивление!"– говорится в сообщении.

В "Желтой ленте" объяснили, что любое сопротивление в условиях российской оккупации – это риск, и они никогда этого не скрывали.

Но важно называть вещи своими именами. Риск для украинцев не сопротивляется. Риск создает российская оккупация, репрессии и террор против гражданского населения,

– отметили в Движении сопротивление.

Там также подчеркнули, что украинцы на оккупированных территориях– не являются пассивными жертвами. Это люди, которые сознательно выбирают сохранять свою идентичность и сопротивляться.

"Молчание и отказ от каких-либо проявлений сопротивления не делают жизнь в оккупации безопасной. Они лишь стирают украинское присутствие", – отметили в "Желтой ленте".

В движении сопротивления заверили, что безопасность активистов на оккупированных территориях была и остается их абсолютным приоритетом. Представители движения находятся на постоянной связи как с активистами, так и с правозащитными организациями.

Что будет с чат-ботом "Вместе"?

В "Желтой ленте" также рассказали об обновлении в работе чат-бота "Вместе". В его функционале остаются исключительно инструкции по безопасности для людей, находящихся на временно оккупированных территориях.

Это необходимый шаг для обеспечения максимальной защиты наших граждан. В ближайшее время чат-бот будет полностью переформатирован,

– заверили в Движении сопротивление.

Откуда появилась информация о возможных рисках для людей на ТОТ от сотрудничества с "Желтой лентой"?

24 апреля The Kyiv Independent обнародовало расследование о программах ненасильственного сопротивления на временно оккупированных территориях Украины, действовавших более трех лет. По данным журналистов, инициативы, связанные с движениями“ Желтая лента” да“ Злая Мовка”, поддерживались на средства финансирования от западных правительств.

В материале отмечается, что участников привлекали к разным формам активности– от использования украинской символики до сбора информации о ситуации в оккупации. В то же время часть задач, по данным издания, могла выполняться без достаточных предупреждений о рисках, а сами участники часто не имели специальной подготовки.

Журналисты также указывают, что вербовка происходила через простые инструменты коммуникации, в частности телеграмм-боты, что могло повышать риски идентификации участников. Отдельно упоминается о финансировании через компанию IN2 и миллионные затраты на реализацию программ.

В ответ на расследование аналитикиня Анна Шелест заявила, что материал содержит манипуляции и ошибки. Она подчеркнула, что участники движений самостоятельно принимают решение о своей деятельности и осознают риски, а также отрицала приведенные оценки финансирования.

"Желтая лента"– украинское общественное движение ненасильственного сопротивления, действующий на территориях Крыма, а также в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Его участники используют желтые ленты и граффити как символы украинского присутствия и формы мирного сопротивления оккупационным властям.