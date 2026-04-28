Відповідну реакцію представники "Жовтої стрічки" оприлюднили у своєму телеграм-каналі.

Що відповіли у "Жовтій стрічці" стосовно ризиків для людей на ТОТ?

У Русі спротиву подякували всім, хто став їхнім голосом, коли вони цього найбільше потребували.

"Дякуємо за підтримку, за слова, які ми не можемо сказати. "Жовта Стрічка" вдячна українцям, які свідомо обирають спротив!" – йдеться у повідомленні.

У "Жовтій стрічці" пояснили, що будь-який спротив в умовах російської окупації – це ризик, і вони ніколи цього не приховували.

Але важливо називати речі своїми іменами. Ризик для українців створює не спротив. Ризик створює російська окупація, репресії та терор проти цивільного населення,

– наголосили в Русі спротиву.

Там також підкреслили, що українці на окупованих територіях – не є пасивними жертвами. Це люди, які свідомо обирають зберігати свою ідентичність і чинити опір.

"Мовчання і відмова від будь-яких проявів спротиву не роблять життя в окупації безпечним. Вони лише стирають українську присутність", – зазначили у "Жовтій стрічці".

У русі спротиву запевнили, що безпека активістів на окупованих територіях була і залишається їхнім абсолютним пріоритетом. Представники руху перебувають на постійному зв'язку як з активістами, так і з правозахисними організаціями.

Що буде із чат-ботом "Разом"?

У "Жовтій стрічці" також розповіли про оновлення в роботі чат-бота "Разом". Наразі у його функціоналі залишаються винятково інструкції з безпеки для людей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Це необхідний крок для забезпечення максимальної захищеності наших громадян. Найближчим часом чат-бот буде повністю переформатовано,

– запевнили у Русі спротиву.

Звідки з'явилася інформація про можливі ризики для людей на ТОТ від співпраці з "Жовтою стрічкою"?

24 квітня The Kyiv Independent оприлюднило розслідування про програми ненасильницького спротиву на тимчасово окупованих територіях України, які діяли понад три роки. За даними журналістів, ініціативи, пов'язані з рухами “Жовта стрічка” та “Зла Мавка”, підтримувалися коштом фінансування від західних урядів.

У матеріалі зазначається, що учасників залучали до різних форм активності – від використання української символіки до збору інформації про ситуацію в окупації. Водночас частина завдань, за даними видання, могла виконуватися без достатніх попереджень про ризики, а самі учасники часто не мали спеціальної підготовки.

Журналісти також вказують, що вербування відбувалося через прості інструменти комунікації, зокрема телеграм-боти, що могло підвищувати ризики ідентифікації учасників. Окремо згадується про фінансування через компанію IN2 та мільйонні витрати на реалізацію програм.

У відповідь на розслідування аналітикиня Ганна Шелест заявила, що матеріал містить маніпуляції та фактологічні помилки. Вона наголосила, що учасники рухів самостійно ухвалюють рішення про свою діяльність і усвідомлюють ризики, а також заперечила наведені оцінки фінансування.

"Жовта стрічка" – український громадський рух ненасильницького спротиву, який діє на територіях Криму, а також у Донецькій, Луганській, Запорізькій і Херсонській областях. Його учасники використовують жовті стрічки та графіті як символи української присутності та форми мирного опору окупаційній владі.