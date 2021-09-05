Как работает КСУ без Тупицкого и сколько получают судьи на пенсии: интервью с Вениславским

В Конституционном Суде почти все работники Фемиды, кроме ближайших соратников Александра Тупицкого, демонстрируют, что интересы являются приоритетными. Однако для комплексного решения проблемы необходимо менять Конституцию.

Об этом в программе "Перекрестный допрос" с Екатериной Соляр на 24 канале заявил представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский. Также он рассказал о судебной реформе, ситуации в Конституционном Суде и законе об олигархах.

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О пенсиях судей

Мы едва ли не каждого представителя власти спрашиваем о том, какие пенсии получают судьи?

Я скажу, что судьи получают не совсем пенсии.

Пожизненное содержание.

Пожизненное содержание судей в отставке. Однако его уровень, конечно, очень высок. Когда мы говорим о судьях первой инстанции, то это на уровне, насколько мне известно, 50 и более тысяч гривен.

От 75 тысяч гривен минимум, а в среднем – 100 тысяч гривен.

Апелляционные получают примерно 150 тысяч (гривен – 24 канал) и более.

Есть такие уникумы, которые в обычных судах получают и по 200 тысяч гривен.

Там очень много составляющих.

О судьях в отставке Верховного суда здесь и говорить не стоит.

Сотни тысяч (гривен – 24 канал). Примерно 150 тысяч гривен, 5 – 6 тысяч долларов в пересчете получается пожизненное содержание.

Что сказать обычным украинским пенсионерам, которые считают копейки?

Знаете, идея была очень правильная. Если судьям сделать нормальное материальное обеспечение и гарантии, то они не будут брать взятки, а принимать справедливые, беспристрастные решения. К большому сожалению, мы видим, что не всегда уровень материального обеспечения пропорционально зависим от коррупционных соблазнов. Это уже снова деятельность Высшего совета правосудия.

Вениславский о "пенсии" судей: "5 – 6 тысяч долларов в пересчете" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Только ОРУ будет бить по рукам недобропорядочных судей, делать это системно и будет действовать принцип неотвратимости юридического наказания за противоправное поведение, тогда, я убежден, это будет стимулом к восстановлению здравого смысла в деятельности судебной власти.

О судебной реформе

Михаил Жернаков из Фонда DEJURE пишет, что есть несколько сценариев, по которым судебная реформа может не состояться. Первый – обжалование законов в Конституционном суде. Насобирается ли под куполом 45 желающих отменить судебную реформу? Возможно ли такое, что КСУ на этот раз снова примет свое решение?

У меня точно нет сомнений, что оппозиционные политические силы, которые в парламенте представляют "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Батькивщина", в этом вопросе или работают, или уже сработали.

Как раз противодействие старых элит в судебной реформе любым позитивным действиям нашей власти является систематическим. И что очень интересно, сбалансированно налаженно между такими, казалось бы, противоположными политическими силами.

Если посмотреть на примере деятельности КСУ, где я являюсь представителем президента, то очень видно четкую скоординированную деятельность "Батькивщины" и ОПЗЖ по затягиванию судебных процессов, обжалование в суде всех тех законодательных инициатив, которые, по моему мнению, станут прорывными в развитии экономики и вообще Украины. Речь идет о земельной и судебной реформе.

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Однако господин Власенко (Сергей – 24 канал) неоднократно заявлял, как лучший в мире адвокат, что всегда будет оспаривать в КСУ любые законодательные инициативы о судебной реформе. Он считает, что они не соответствуют Конституции.

Самое главное, что оснований для признания в этом случае законов такими, которые не соответствуют Конституции, точно нет. Поэтому это лишь политические заявления, спекуляции, игрища. Думаю, что они не приведут к какому-то негативному сценарию в реформировании судебной власти.

Мы этот процесс завершим и продемонстрируем гражданам в Украине, что можно получить справедливые судебные решения.

Господин Власенко должен быть занят сейчас другими делами.

Своему брату помогает очень активно. Хотя возникает много интересных аспектов.

О Конституционном Суде

Правоохранители 13 августа задержали руководителя Государственной продовольственно-зерновой корпорации Андрея Власенко, которого связывают с партией "Батькивщина", при попытке бегства из Украины.

Какая у нас сейчас ситуация с Конституционным Судом? Вроде 2 скандальных судей (Александра Тупицкого и Александра Касминина) выгнали, не пускают на работу. Однако проблему с КСУ, никому не подконтрольного, никак не решили. Что сейчас с этим "тупиком Тупицкого"? Как из него выходить?

Ситуация с "тупиком" Тупицкого нормальная. КСУ работает. Думаю, что почти все судьи, за исключением ближайших соратников Тупицкого, демонстрируют, что интересы государства и украинского общества преобладают над узкокорпоративными, ситуативными интересами Тупицкого и его окружения.

Хочу сказать, что КСУ принял в июле очень важное решение о признании конституционным закона Украины "Об основах государственной языковой политики", где сказал, что он полностью соответствует Конституции.

Приняли ряд других решений: по социальной защите "чернобыльцев", социальных гарантий гражданам Украины. Сейчас КСУ нормально работает.

Однако вы правильно сказали, что проблема есть. Если господин Тупицкий на известных пленках заявляет, что статус судьи КСУ ему нужен лишь для того, чтобы заниматься фактически преступной деятельностью, зарабатывать деньги и иметь гарантии неприкосновенности, то, наверное, это очень симптоматичный пример, который необходимо комплексно решать.

Интересы украинцев преобладают над желаниями окружения Тупицкого / Фото "РБК-Украина"

Впрочем, для комплексного решения стоит менять Конституцию. Та модель обеспечения чрезвычайных, сверхвысоких гарантий судей КСУ закреплена и ее невозможно исправить без изменения Конституции.

Когда судья совершил (не буду говорить преступление, потому что презумпция невиновности) деяние, несовместимое со статусом судьи, с этикой, и в то же время с этим ничего не делают, не рассматривают прекращение полномочия такого судьи, то, наверное, это уже диагноз в целом для КСУ.

Для того, чтобы частично эту проблему решить, у нас в парламенте зарегистрирован и в первом чтении рассмотрен законопроект о конституционной процедуре. Ко второму чтению он будет называться "О процедуре рассмотрения дел Конституционным Судом и выполнения решений Конституционного Суда Украины".

Сегодня (2 сентября – 24 канал), насколько мне известно, Комитет по вопросам правовой политики утвердил сравнительную таблицу ко второму чтению. Думаю, что в течение ближайших пленарных недель мы сможем принять этот законопроект в целом.

Он приведет в норму деятельность Конституционного Суда, регламентирует порядок привлечения к дисциплинарной ответственности судей, чего сейчас нет. Самое главное – он приведет деятельность КСУ в соответствие с Конституцией.

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Конституция требует, чтобы деятельность КСУ регламентировалась законом, а на сегодня она устанавливается регламентом Конституционного Суда, который он сам и утвердил. То есть фактически КСУ определил себе параметры деятельности по рассмотрению дел. Поэтому, как только примут этот законопроект, думаю, что ситуация с деятельностью Конституционного Суда существенно изменится.

В целом она исправится, когда будут заполнены вакантные должности судей. Сейчас есть одна от съезда судей, одна – от Верховной Рады и 2 должности тех судей, которые потеряли полномочия по указу президента.

Если на эти места мы подберем профессиональных, профессиональных и моральных судей, это кардинально изменит ситуацию в КСУ.

Интервью с Федором Вениславским в программе "Перекрестный допрос": смотрите видео

Будем добирать уже сейчас или будем ждать, когда закончатся полномочия?

У нас, согласно закону, предусмотрена процедура непрерывности деятельности КСУ для того, чтобы не было таких ситуаций, как возникли сейчас, когда есть 2 вакансии и их не могут заполнить Съездом судей почти 2 года.

Судья ушел в отставку и прекратил полномочия – на сегодня это место вакантно. Съезд судей избрал одного судью, другого – не избрал. Чтобы этого не происходило, закон предусматривает, что на момент окончания полномочий уже должен быть избран субъектом назначения новый судья. Как только полномочия одного судьи истекают, в тот же день приводится к присяге другой, и суд работает.

Поэтому конкурсная комиссия, образованная президентом, точно должна запустить эту конкурсную процедуру, получить заявления от тех лиц, которые желают стать судьей КСУ, чтобы отобрать 6 лучших.

Затем президент, как только возникнет вакансия, сможет быстро их заполнить. Хотя, по моему убеждению, сейчас уже есть 2 вакантные должности, поскольку господин Тупицкий и господин Касминин не являются судьями КСУ. Они сами это признали, обратившись в Административный суд с обжалованием указа президента.

На заседании комитета по правовой политике 2 сентября народные депутаты отказались поддерживать поправки , касающиеся конкурсного отбора судей Конституционного Суда. Однако в "Слуге народа" отметили, что от идеи конкурсной комиссии никто не отказался, просто сейчас нет идеи, как и кто должен входить в ее состав.

Видела в сюжетах коллег информацию о 10-метровом заборе, который теперь огораживает землю Игоря Калетника ("Бучанское Межигорье") и о том решении Верховного суда, которое окончательно отдает землю в его руки. Калетник – это экс-комунист, экс-таможенник времен Виктора Януковича, которого ищут.

Сложно комментировать такие решения суда. Впрочем, наверное, юридическая подоплека для его принятия была. Почему возникло? Это вопрос, требующий рассмотрения, анализа и выводов.

Когда формировался обновленный состав Верховного суда, то активисты, независимые юристы и юристы говорили, что 60% из них являются недобросовестными. Теперь этот Верховный Суд отдает скандальным взяточникам, бандитам и грабителям землю, принадлежавшую когда-то общине в Буче, или даже отменяет указы президента.

Я не могу согласиться, что 60% судей Верховного Суда являются нечестными. Думаю, этот процент значительно завышен, потому что я знаю тех судей, которые вышли из академической среды – моих бывших коллег преподавателей, профессоров, доцентов, которые точно являются добродетельными и не занимаются противоправной деятельностью.



Интервью с Федором Вениславским / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Я не исключаю, что в Верховный Суд среди 190 человек просочились где-то 10 – 15% недобропорядочных. Однако говорить о том, что их 60% – существенное преувеличение.

Тогда еще несколько слов о недобропорядочности. В частности о возможной отмене решения этического совета. Закон предусматривает, что оно может быть обжаловано по любым причинам в Верховном суде. Там оно попадает в Кассационный административный суд, в котором также есть недобропорядочные судьи, которые снова могут встать на сторону других людей. Возможен ли такой сценарий?

Исключать любой негативный сценарий нельзя. Однако я убежден, что деятельность этического совета будет прозрачной. Вряд ли они (решения относительно того или иного члена ВРП – 24 канал) будут отменены при таком широком общественном освещении.

Думаю, что это маловероятный сценарий, а этический совет все-таки начнет работать и мы получим добродетельный Высший совет правосудия, который не будет вызывать сомнений относительно его решений.

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О законе относительно олигархов

Будет ли саботировать закон об олигархах Верховная Рада?

Уже готова сравнительная таблица. Несмотря на сезон отпусков, сравнительная таблица почти завершена. Мы в комитете, как только начнем работать, должны пройтись этими правками, принять решение об отчислении и отклонении. Правок 1 324, кажется.

Верховная Рада в июле поддержала в первом чтении законопроект об олигархах, инициированный Владимиром Зеленским.

Я посмотрел эти все правки. Наблюдается попытка саботировать сам процесс борьбы с олигархами и очищения власти, минимизации влияния олигархов на принятие политических решений. Даже если посмотреть на смысл правок, то там просто слова переставляют, пытаются поставить лишнюю запятую и подают это как правку.

Это печально известный "поправочный спам". Однако я думаю, что воля у нашей политической силы, которую представляет большинство парламента на принятие этого законопроекта, является. Данный документ – базовый для минимизации или вообще невозможность влияния олигархов на политику, бизнес и другие.

Думаю, что у нас есть очень хорошие шансы принять этот законопроект осенью точно и он вступит в силу. Сам факт противодействия со стороны различных политических сил (там правки были от практически всех) свидетельствует о том, что этого закона боятся.

Несмотря на пафосные заявления, что он ничего не несет, его реально боятся и пытаются саботировать. Впрочем, я убежден, что мы его примем.



Рада поддержала в первом чтении законопроект об олигархах / Фото Getty Images

Пока вы принимаете этот законопроект, мы видим, как Ринат Ахметов добился через Национальную комиссию регулирования рынка коммунальных услуг поднятия тарифов на электроэнергию для предприятий. Украинцы теперь больше ему будут платить. Также видим, что принятый закон О прощении долгов облгазам на сумму 100 миллиардов гривен – подарок Дмитрию Фирташу. Такая у нас деолигархизация.

Не совсем согласен с тем, что это закон, который прощает долги господину Фирташу или позволяет господину Ахметову больше зарабатывать. В любом случае, когда речь идет об электроэнергии, о газе, надо в конечном итоге приходить к прозрачным рыночным механизмам формирования этих цен – с обеспечением возможности оплаты социально незащищенных слоев населения.

Хочу напомнить, что до 1 апреля, несмотря на многочисленные предостережения и политические заявления наших оппонентов, цена на газ для населения не будет расти, кто бы что ни говорил.

Относительно роста цен для промышленности-есть комиссия, которая эти вопросы решает. Если она решила, что тарифы нужно увеличить, то, наверняка, экономическое основание для таких решений есть. Говорить о том, что это лично пролоббировал господин Ахметов, оснований нет.

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Речь идет о сбалансированности государственного бюджета и обеспечении поддержки "Нафтогаза". Там очень сложная система расчетов, это не просто прощение.

Кто бы что ни говорил, мы не можем себе позволить таких низких цен на газ, на электричество.

К большому сожалению, Россия воспользовалась ситуацией с решением немецкого суда по "Северному потоку-2", повысила цены до исторических максимумов-более 600 долларов сейчас стоит газ на европейских хабах.

Немецкий суд в конце августа принял решение , что "Северный поток-2" должен стать независимым от "Газпрома".

Украина не может не учитывать эти обстоятельства также. Однако президент четко и однозначно заявил, что граждан обеспечат возможностью платить через субсидии и различные государственные механизмы.

А субсидии откуда берутся?

Из государственного бюджета.