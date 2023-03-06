Украинские защитники создали уникальную систему ПВО: в чем ее особенность

С начала широкомасштабного вторжения весь мир наблюдает за противостоянием, которое до этого не было известно человечеству. Фактически на поле боя нашим военным удалось создать систему противовоздушной обороны, которая способна эффективно ликвидировать вражеские воздушные цели, что не может не вызвать восторг.

Враг думал, что сможет сломить дух украинцев массированными ракетными атаками. Однако эти обстрелы, как ни странно, лишь закалили дух наших военных и граждан. Более того, спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона заверил, что украинские защитники создали уникальную систему ПВО, – информирует 24 Канал.

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"Удалось объединить разные огневые средства"

Следует сказать, что ВСУ научились сбивать практически все воздушные цели врага с первых дней большой войны. Уже сейчас можно констатировать, что они овладели невиданным уровнем мастерства в этом деле – это понятно со слов Игната.

Воздушные силы обороны создали уникальную систему противовоздушной обороны. В чем состоит ее уникальность? В том, что удалось соединить разные силы и средства – огневые средства. Мы создали мобильные огневые группы. Работают истребительная авиация, зенитные ракетные системы разных поколений,

– сказал он.

Вместе с тем, Игнат подчеркнул, что рядом со старым советским вооружением на поле боя работает техника от западных партнеров.

В частности, речь идет о том, что вместе с ЗРК Бук-М1, системами С-300, С-125, другими советскими установками ПВО сухопутных войск на поле боя свою эффективность доказывают ЗРК NASAMS, IRIS-T, Crotale и другие системы Запада.

Успехи украинской армии: актуально

В ночь на 6 марта Воздушные силы уничтожили большинство дронов-камикадзе, что выпустил по нам враг. Собственно, речь идет о том, что оккупанты атаковали украинские города 15 беспилотниками, однако 13 из них удалось сбить нашим военным. Об этом сообщил Юрий Игнат.

Кроме того, по состоянию на 6 марта известно, что ВСУ уничтожили почти 154 тысячи оккупантов и более 40 тысяч единиц их техники. В частности, 3 423 танка, что не может не поражать.

В то же время следует сказать, что у россиян огромные проблемы под Угледаром Донецкой области. По словам спикера Таврического направления Алексея Дмитрашкивского, враг несет значительные потери на этом участке фронта.

Спикер Воздушных сил акцентировал, что оружием от партнеров нашим воинам пришлось овладевать непосредственно в боевых условиях. Очевидно, это очень непросто.