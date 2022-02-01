"Работают" из тюрем оккупированного Донбасса: СБУ обнаружила колл-центры мошенников
Источник:СБУ
Служба безопасности Украины разоблачила мошенников, которые выманивали деньги у украинцев. Злоумышленники в разговоре представлялись работниками украинских банков, а на самом деле были заключенными из тюрем оккупированного Донбасса.
Таким образом преступникам удалось обмануть сотни украинцев на миллионы гривен. Создали сеть колл-центров главари непризнанной республики.
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Сотрудники этих "колл-центров" – узники тюрем из так называемой "ДНР". Они выманивали у граждан Украины конфиденциальные персональные и банковские данные, а тогда снимали деньги с их карточных счетов,
– сообщает СБУ.
Террористам помогал житель Донецкой области.
По какому принципу действовала схема
- Работа приспешника боевиков заключалась в том, чтобы координировать обналичивание похищенных денег и переправлять через линию соприкосновения. В этом ему помогали жители подконтрольных Украине территорий, которые имеют гражданство России.
- Злоумышленники использовали разветвленную сеть подставных лиц, а также финансовых сервисов.
- Часть похищенных денег мошенники передавали так называемым "правоохранителям" на оккупированных территориях. А те поощряли и координировали работу псевдоколл-центров.
Что грозит злоумышленникам
Следователи уже сообщили о подозрении преступникам. Дело открыли по двум статьям: мошенничество и отмывание доходов, полученных незаконно.
Кроме того, правоохранители провели соответствующие обыски. Нашли и изъяли банковские карты, мобильные, черновые записи, компьютеры и другие вещественные доказательства, которые подтверждают преступление.
Помогали преступникам люди с паспортами России / Фото СБУ
Преступления с российским следом в Украине
- Служба безопасности заблокировала агентурную сеть Кремля. Та планировала передавать данные об оборонной сфере Украины. Их должны были предоставить самопровозглашенным "республикам" на оккупированной Россией части Донбасса.
- Во время масштабной спецоперации на севере Украины СБУ остановила деятельность преступных группировок. Банды функционировали в тюрьмах Ровно и Луцка, а координировали их "воры в законе" из России.
- Глава МВД Денис Монастырский заявлял, что чаще всего о минированиях в Украине заявляют с территории России. С начала 2022 года поступило около тысячи таких сообщений.