"Работают" из тюрем оккупированного Донбасса: СБУ обнаружила колл-центры мошенников

1 февраля 2022 , 14:45
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Источник:

СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила мошенников, которые выманивали деньги у украинцев. Злоумышленники в разговоре представлялись работниками украинских банков, а на самом деле были заключенными из тюрем оккупированного Донбасса.

Таким образом преступникам удалось обмануть сотни украинцев на миллионы гривен. Создали сеть колл-центров главари непризнанной республики.

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Сотрудники этих "колл-центров" – узники тюрем из так называемой "ДНР". Они выманивали у граждан Украины конфиденциальные персональные и банковские данные, а тогда снимали деньги с их карточных счетов,
– сообщает СБУ.

Террористам помогал житель Донецкой области.

По какому принципу действовала схема

  • Работа приспешника боевиков заключалась в том, чтобы координировать обналичивание похищенных денег и переправлять через линию соприкосновения. В этом ему помогали жители подконтрольных Украине территорий, которые имеют гражданство России.
  • Злоумышленники использовали разветвленную сеть подставных лиц, а также финансовых сервисов.
  • Часть похищенных денег мошенники передавали так называемым "правоохранителям" на оккупированных территориях. А те поощряли и координировали работу псевдоколл-центров.

Что грозит злоумышленникам

Следователи уже сообщили о подозрении преступникам. Дело открыли по двум статьям: мошенничество и отмывание доходов, полученных незаконно.

Кроме того, правоохранители провели соответствующие обыски. Нашли и изъяли банковские карты, мобильные, черновые записи, компьютеры и другие вещественные доказательства, которые подтверждают преступление.

Помогали преступникам люди с паспортами России / Фото СБУ

 

Преступления с российским следом в Украине

  • Служба безопасности заблокировала агентурную сеть Кремля. Та планировала передавать данные об оборонной сфере Украины. Их должны были предоставить самопровозглашенным "республикам" на оккупированной Россией части Донбасса.
  • Во время масштабной спецоперации на севере Украины СБУ остановила деятельность преступных группировок. Банды функционировали в тюрьмах Ровно и Луцка, а координировали их "воры в законе" из России.
  • Глава МВД Денис Монастырский заявлял, что чаще всего о минированиях в Украине заявляют с территории России. С начала 2022 года поступило около тысячи таких сообщений.
Автор: Оксана Княжик