"Работают" из тюрем оккупированного Донбасса: СБУ обнаружила колл-центры мошенников

Служба безопасности Украины разоблачила мошенников, которые выманивали деньги у украинцев. Злоумышленники в разговоре представлялись работниками украинских банков, а на самом деле были заключенными из тюрем оккупированного Донбасса.

Таким образом преступникам удалось обмануть сотни украинцев на миллионы гривен. Создали сеть колл-центров главари непризнанной республики.

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Сотрудники этих "колл-центров" – узники тюрем из так называемой "ДНР". Они выманивали у граждан Украины конфиденциальные персональные и банковские данные, а тогда снимали деньги с их карточных счетов,

– сообщает СБУ.

Террористам помогал житель Донецкой области.

По какому принципу действовала схема

Работа приспешника боевиков заключалась в том, чтобы координировать обналичивание похищенных денег и переправлять через линию соприкосновения. В этом ему помогали жители подконтрольных Украине территорий, которые имеют гражданство России.

Злоумышленники использовали разветвленную сеть подставных лиц, а также финансовых сервисов.

Часть похищенных денег мошенники передавали так называемым "правоохранителям" на оккупированных территориях. А те поощряли и координировали работу псевдоколл-центров.

Что грозит злоумышленникам

Следователи уже сообщили о подозрении преступникам. Дело открыли по двум статьям: мошенничество и отмывание доходов, полученных незаконно.

Кроме того, правоохранители провели соответствующие обыски. Нашли и изъяли банковские карты, мобильные, черновые записи, компьютеры и другие вещественные доказательства, которые подтверждают преступление.

Помогали преступникам люди с паспортами России / Фото СБУ

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