Работают серьезные ребята, – украинские бойцы показали следы от обстрела агрессора

Пророссийские боевики активно обстреливают украинские позиции. Защитники рассказали, что у наемников есть по меньшей мере 2 тактики, чтобы нанести украинцам как можно больше вреда. Более того, работают именно профессионалы.

Об этом журналистам 24 канала рассказал военнослужащий Вооруженных сил Украины Владимир. Украинские армейцы уверены, что это обстрелы профессиональных военных.

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"Попадание с хорошим прицелом. Это не просто у человека несколько боевых пусков. Это доказательство, что здесь работают серьезные ребята. Также есть вражеские снайперы", – отметил защитник Владимир.

Подарки от сепаратистов

Военнослужащий ВСУ Юрий отметил, что от агрессора был "прилет" из автоматического гранатомета АГС-17.

Соответственно граната ВОГ-17 разорвалась и оставила такие подарочки от сепаратистов,

– отметил Юрий.



Остатки от гранаты / Скриншот из видео

"Они его вытаскивают не очень часто, но хорошо здесь пристреливаются. Мы стараемся ходить в средствах защиты, чтобы нас не застали неожиданно", – добавил военнослужащий.

Коварные тактики

Снайперы выбирают коварную тактику – работают вместе с пулеметчиками. Те выманивают украинских защитников, давая таким образом возможность снайперам прицельно по ним стрелять.

Другая тактика – наоборот загоняют украинцев в укрытие, а туда стреляют. В ответ украинцы, конечно, также открывают огонь, чтобы успокоить врага.

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