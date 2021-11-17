Работал на оккупационные войска России: пограничники задержали украинца
Источник:Госпогранслужба
Пограничники Луганского отряда задержали 32-летнего украинца из-за работы на оккупационные войска России. Мужчина в 2014 году вошел в состав одного из подразделений незаконных вооруженных формирований.
В частности, задержанный проверял документы на блокпосте вблизи Первомайска Луганской области. Также он осматривал транспортные средства.
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По данным Госпогранслужбы, впоследствии злоумышленник покинул блокпост и сбежал на контролируемую украинскими властями территорию. Причиной стало опасение за собственную жизнь.
Пограничники направили в Нацполицию сообщение о преступлении. Сейчас сведения об уголовном правонарушении внесли в Единый реестр досудебных расследований. По делу продолжаются следственные действия.
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