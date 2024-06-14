Работали по 2 направлениям: как Россия и Китай пытались помешать Саммиту мира

На Саммит мира, который пройдет 15 –16 июня в Швейцарии, приедут представители сотни государств. Однако Китай отказался присутствовать на этой встрече, аргументируя это тем, что на мероприятии, которое организовывает Украина, не будет России.

Главная цель Саммита мира – обсудить с мировыми лидерами ключевые вопросы, которые возникли из-за войны. Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что решение Китая не приехать в Швейцарию – было ожидаемым.

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Он отметил, что КНР совместно с Россией "существенно поработали" накануне этого мероприятия, чтобы уговорить другие страны также отказаться.

Отсутствие России на Саммите – условный повод для Китая

Политтехнолог Борис Тизенгаузен обратил внимание, что и на саммите в Джидде России тоже не было, но представитель Китая все же туда приехал. Тоже самое касается Саудовской Аравии, которая также заявила, что их делегация не едет в Швейцарию, потому что там не будет присутствовать Россия, но они проводили саммит у себя в Джидде без нее.

"Они работали по двум направлениям: чтобы определенная страна вообще не ехала или же, если поедет, тогда снизила уровень своего представительства. Если есть государства, которые под давлением Китая и России не будут присутствовать, возможно, они не очень нам будут и в дальнейшем помогать. Например, представители ОДКБ, стран африканского континента", – рассказал Тизенгаузен.

Важное на Саммите мира будут обсуждать в кулуарах

Политтехнолог Борис Тизенгаузен прогнозирует, что, кроме заявленных ранее основных тем, которые будут обсуждать мировые лидеры во время Саммита мира, в кулуарах будет возможность поднять и ряд других актуальных вопросов.

Это большая возможность для Украины провести сотни встреч и говорить не только о трех вопросах (ядерная и продовольственная безопасность, обмен военнопленными, возвращение похищенных детей), но и о множестве других,

– уверен Тизенгаузен.

О планах Китая относительно своей "мирной конференции"

Накануне Саммита мира, который состоится в центре Европы по инициативе Украины, Китай начал продвигать собственный "мирный план", который предусматривает проведение международной конференции. Российский диктатор Владимир Путин и министр иностранных дел России Сергей Лавров уже поддержали такую инициативу. Рассматривается, что якобы на эту встречу, которую хочет организовать китайская сторона, должно приехать 45 стран.