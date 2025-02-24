"Не обязана": работница банка в Киеве отказалась обслуживать клиента на русском языке

Один из клиентов банка в Киеве пришел в отделение учреждения и общался с работницей на русском языке. Та же попросила его перейти на другой язык, потому что русского не понимает.

Соответствующее видео с ней клиент опубликовал в соцсети, ожидая поддержки, однако многие пользователи стали именно на сторону работницы банка. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео инцидента в TikTok.

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В банке отказали обслуживать клиента на русском языке

В сети TikTok один из пользователей опубликовал видео своего разговора с работницей банка. Та отказывалась обслуживать клиента на русском языке, заявив, что не знает его и не обязана знать.

Работница банка отказалась обслуживать клиента на русском: смотрите видео

Геолокация в видео указана на Киев, а судя по интерьеру помещения это, вероятнее всего, отделение "ПриватБанка".

Разговор работницы и клиента вырезан из контекста, но, вероятно, речь идет о том, что клиента не устраивает скан долларовой купюры.

Он начал говорить к работнице на русском, после чего та сказала ему, что не понимает его.

Интересно, что мужчина на это ответил ей на украинском "Тогда учите язык". Она же объяснила ему, что разговаривает на украинском, а его не понимает.

Она объяснила, что не понимает русского языка вообще, на что получила "Это ваши проблемы". Работница же ответила ему, что мужчина может пойти в другое место, где его будут обслуживать на русском.

Мужчина начал на ломаном "украинско-русском" объяснять, что она должна обслуживать людей на двух языках. Та попросила его не "качать права" и снова напомнила – русского не понимает, закончив разговор.

Мужчина начал говорить ей, мол, она должна обслуживать на русском языке "по закону".

На самом деле закон на стороне работницы банка, которая не обязана знать русский язык, который не является официально государственным.

Какой была реакция украинцев

Вероятно, автор ожидал поддержки, в частности о "шатком сервисе" написал в описании к видео. Но произошло не так, как думалось.

Украинцы в комментариях призвали "ПриватБанк" дать женщине премию за "выдержку".

Была свидетелем такой же беседы, и банки не обслуживают на русском, и это супер. Это правильно, работница супер,

– говорит одна из комментаторов.

Многие пользователи объясняют автору видео, что русский не является государственным языком и его можно не знать. Более того, русский язык вообще больше не считается международным, автор имел право вызвать переводчика с английского или, скажем, испанского. Работница же банка, как подчеркивают в комментариях знает государственный и на нем обслуживает.

"Мужчина... Чемодан, вокзал, Россия", – лаконично написано в одном из самых "залайканых" комментариев.