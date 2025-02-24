Відповідне відео з нею клієнт опублікував у соцмережі, чекаючи підтримки, однак багато користувачів стали саме на бік працівниці банку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео інциденту у TikTok.

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У банку відмовили обслуговувати клієнта російською

У мережі TikTok один з користувачів опублікував відео своєї розмови з працівницею банку. Та відмовлялася обслуговувати клієнта російською мовою, заявивши, що не знає її і не зобов'язана знати.

Працівниця банку відмовилася обслуговувати клієнта російською: дивіться відео

Геолокація у відео вказана на Київ, а судячи з інтер'єру приміщення це, найімовірніше, відділення "ПриватБанку".

Розмова працівниці і клієнта вирізана з контексту, але, ймовірно, мова йде про те, що клієнта не влаштовує скан доларової купюри.

Він почав говорити до працівниці російською, після чого та сказала йому, що не розуміє його.

Цікаво, що чоловік на це відповів їй українською "Тоді вчіть мову". Вона ж пояснила йому, що розмовляє українською, а його не розуміє.

Вона пояснила, що не розуміє російської мови взагалі, на що отримала "Це ваші проблеми". Працівниця ж відповіла йому, що чоловік може піти в інше місце, де його обслуговуватимуть російською.

Чоловік почав ламаною "українсько-російською" пояснювати, що вона повинна обслуговувати людей на двох мовах. Та попросила його не "качати права" і знову нагадала – російської не розуміє, закінчивши розмову.

Чоловік почав говорити їй, мовляв, вона повинна обслуговувати російською мовою "по закону".

Насправді закон на боці працівниці банку, яка не зобов'язана знати російську мову, яка не є офіційно державною.

Якою була реакція українців

Ймовірно, автор очікував підтримки, зокрема про "хиткий сервіс" написав у описі до відео. Але сталося не так, як гадалося.

Українці у коментарях закликали "ПриватБанк" дати жінці премію за "витримку".

Була свідком такої ж бесіди, і банки не обслуговують російською, і це супер. Це правильно, працівниця супер,

– каже одна з коментаторок.

Багато користувачів пояснюють авторові відео, що російська не є державною мовою і її можна не знати. Ба більше, російська мова загалом більше не вважається міжнародною, автор мав право викликати перекладача з англійської або, скажімо, іспанської. Працівниця ж банку, як підкреслюють у коментарях знає державну і нею обслуговує.

"Чоловіче… Чемодан, вокзал, Росія", – лаконічно написано в одному з найбільш "залайканому" коментарі.