Работник морга обворовывал погибших военных: на Харьковщине разоблачили позорное преступление

Работник морга в Чугуеве присваивал мобильные телефоны павших защитников. Во время обыска правоохранители обнаружили у него похищенные гаджеты.

На скамье подсудимых может оказаться младший медицинский брат Чугуевского отделения ГСУ "Харьковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы", передает 24 Канал со ссылкой на прокуратуру.

Что известно об обворовывании погибших военных?

Мужчине сообщили о подозрении в краже, совершенной в условиях военного положения, повторно. Сейчас рассматривается вопрос об аресте подозреваемого.

В рамках досудебного расследования правоохранители будут проверять, был ли медбрат причастен к другим подобным случаям.

К слову, в августе 2025 года на обворовывании павших военнослужащих была разоблачена младшая сестра этого же морга. Женщина постоянно присваивала личные вещи воинов, которые защищали Купянское направление.

Подобное пренебрежение к памяти воинов, которые ценой собственной жизни защищали государство, является аморальным и недопустимым. Справедливый приговор по этому делу – это вопрос чести для правосудия и долг перед каждым героем, чей покой был дерзко нарушен ради наживы,

– говорится в сообщении прокуратуры.

