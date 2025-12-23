На лаві підсудних може опинитися молодший медичний брат Чугуївського відділення ДСУ "Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи", передає 24 Канал із посиланням на прокуратуру.

Що відомо про обкрадання загиблих військових?

Чоловіку повідомили про підозру у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану, повторно. Нині розглядають питання про арешт підозрюваного.

У межах досудового розслідування правоохоронці перевірятимуть, чи був медбрат причетний до інших схожих випадків.

До слова, у серпні 2025 року на обкраданні полеглих військовослужбовців була викрита молодша сестра цього ж моргу. Жінка постійно привласнювала особисті речі воїнів, які захищали Куп'янський напрямок.

Подібна зневага до пам'яті воїнів, які ціною власного життя боронили державу, є аморальною та неприпустимою. Справедливий вирок у цій справі – це питання честі для правосуддя та обов'язок перед кожним героєм, чий спокій було зухвало порушено заради наживи,

– йдеться у повідомленні прокуратури.

Інші випадки обкрадань військових