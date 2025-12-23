На скамье подсудимых может оказаться младший медицинский брат Чугуевского отделения ГСУ "Харьковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы", передает 24 Канал со ссылкой на прокуратуру.
Что известно об обворовывании погибших военных?
Мужчине сообщили о подозрении в краже, совершенной в условиях военного положения, повторно. Сейчас рассматривается вопрос об аресте подозреваемого.
В рамках досудебного расследования правоохранители будут проверять, был ли медбрат причастен к другим подобным случаям.
К слову, в августе 2025 года на обворовывании павших военнослужащих была разоблачена младшая сестра этого же морга. Женщина постоянно присваивала личные вещи воинов, которые защищали Купянское направление.
Подобное пренебрежение к памяти воинов, которые ценой собственной жизни защищали государство, является аморальным и недопустимым. Справедливый приговор по этому делу – это вопрос чести для правосудия и долг перед каждым героем, чей покой был дерзко нарушен ради наживы,
Другие случаи обворовывания военных
- В Днепре преступная группа обокрала счета погибших украинских военных на более чем 1,5 миллиона гривен. Злоумышленники имели доступ к моргу, где забирали у павших воинов мобильные телефоны и SIM-карты. По данным следствия, к схеме был привлечен работник бюро судебно-медицинской экспертизы.
- В Дарницком районе Киева ограбили 28-летнего военного с инвалидностью, который проходил реабилитацию и перемещался на кресле колесном. Возле магазина к нему подошел незнакомый мужчина и во время разговора выхватил из кошелька 5 тысяч гривен и убежал.
- Возле подземного перехода на улице Привокзальной в Харькове двое мужчин напали на 45-летнего военного, который приехал в отпуск. Один ударил его в лицо, после чего вместе с сообщником они били потерпевшего ногами, забрали его вещи и скрылись. Нападавших быстро задержали.