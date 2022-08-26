Руководитель Института подготовки кадров СБУ агитировал военных перейти на сторону россии
Источник:СБУ
Руководитель Института подготовки юридических кадров Службы безопасности получил подозрение в государственной измене. Его уже задержали.
Об этом 26 августа сообщили в Службе безопасности. Отмечали, что продолжают очищать свои ряды от коллаборантов.
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"В результате многоэтапных следственно-оперативных действий сообщили о подозрении в государственной измене временно исполняющему обязанности руководителя Института подготовки юридических кадров для Службы безопасности Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого", – сообщили в СБУ.Примите во внимание! Пока в ведомстве не называют имя подозреваемого. Однако, по информации источников издания LB.ua среди правоохранителей, говорится об экс-заместителе руководителя управления СБУ в Харьковской области Юрии Рябухе.
Как действует следствие
Подозреваемый в госизмене уже задержан. Ему избрали меру пресечения – содержание под стражей.
В отношении задержанного продолжается досудебное расследование. Устанавливают все обстоятельства правонарушения и ищут причастных.
В Офисе генерального прокурора отметили, что подозреваемый в феврале и марте 2022 года убеждал украинских военных не сопротивляться оккупантам. Более того – переходить на их сторону.
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