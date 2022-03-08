Работники не могут выйти из АЭС, потому что попадут в руки террористов, – Зеленский
8 марта 2022 , 12:02Читати новину українською
Источник:ABC News
Российские оккупанты захватили две атомные станции в Украине – Чернобыльскую и Запорожскую. Поэтому люди оказались в ловушке.
Весь мир может ждать, а люди будут умирать там
Президент Зеленский сообщил, что люди не могут просто выйти из АЭС. По словам главы государства, они – заблокированы.
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Также Зеленский отметил, что эвакуироваться из АЭС нет возможности, ведь тогда граждане попадут в руки террористов.
Президент критически высказался по поводу поддержки Запада. В частности, он заявил, что "весь мир может ждать, думать 1 или 2 недели, а люди будут там умирать".
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