В ТЦК Киева предупредили, что их сотрудники не имеют права задерживать людей
Источник:"Вечерний Киев"
Работники ТЦК и СП не имеют права задерживать людей на улице или силой забирать в военкомат. Ведь задерживать людей может полиция.
Соответствующую информацию рассказал заместитель начальника – начальник мобилизационного отделения Дарницкого районного в городе Киеве Территориального центра комплектования и социальной поддержки Владимир Новосядлый. Он также объяснил, что делают в случае, если человек отказывается ехать в ТЦК.
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Почему ТЦК и СП не имеют права задерживать людей на улицах
Военный ответил на вопрос, имеют ли право работники военкомата забирать человека в ТЦК и СП с улицы.
Представители ТЦК могут предлагать лицу или пройти, или проехать, чтобы уточнить здесь и сейчас учетные данные в ТЦК. Вопрос о задержании лиц относится к компетенции Национальной полиции,
– заявил Новосядлый.
По его словам, если лицо отказывается проехать в военкомат и уклоняется от призыва, то работники ТЦК и СП вызывают полицию или же представители ТЦК совместно с полицией работают. Начальник мобилизационного отделения Дарницкого районного в городе Киеве ТЦК и СП рассказал, что дальше:
- составляют протоколы о том или ином нарушении, которое произошло;
- задержать человека может полиция в рамках административного задержания. Законодательство не предоставляет ТЦК и СП таких полномочий.
А вообще никто никого никуда не должен тянуть. В сознании каждого гражданина должно быть понимание того, что нужно выполнять свои обязанности. У нас уже почти два года прошло с начала полномасштабного вторжения, но большое количество лиц до сих пор не уточнили свои данные,
– заявил военный.
Он сказал, что заниматься розыскными действиями и как-то вытаскивать гражданина из квартиры, работы или иного места – это не задача ТЦК и СП. Владимир Новосядлый подытожил, что обязанность гражданина – прийти и уточнить свои данные.
"Если он не подлежит мобилизации, то пусть предоставит необходимые документы", – добавил Владимир Новосядлый.
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Какие изменения по вручению повесток предусматривает новый проект закона
- 30 января Кабмин зарегистрировал в Раде новый законопроект о мобилизации № 10449. Он предусматривает изменения в вопросе вручения повесток. В частности, их смогут отправлять через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста.
- По полиции, то они дальше имеют право требовать у мужчин от 18 до 60 лет военно-учетный документ вместе с паспортом.
- Кроме того, в документе говорится, что городские администрации и местные органы власти "обеспечивают прибытие" призывников в ТЦК.
- Кстати, после того, как закон вступит в действие, военнообязанный должен зарегистрировать электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста, обновить данные в течение 60 дней, пройти медицинский осмотр для определения пригодности к военной службе.