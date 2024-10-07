В "Повернись живым" показали, как Patriot работает по вражеским целям

Благотворительный фонд "Вернись живым" показал кадры работы Patriot по российским целям. На видео видно, как техника мощно летит уничтожать врага.

В фонде "Вернись живым" заметили, что именно зенитный ракетный комплекс MIM-104 Patriot может уничтожать российские баллистические ракеты "Кинжал", которыми Россия утром 7 октября била по Украине.

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Как выглядит работа Patriot

Аэробаллистические ракеты "Кинжал" со скоростью на маршруте более 10 000 километров в час может уничтожить, в частности, MIM-104 Patriot, чью работу вы видите на видео,

– заявили в фонде.

Там также отметили, что они вместе с "Новой почтой" собирают для Воздушных сил ВСУ 300 миллионов гривен, которые помогут защитить тех, кто защищает нас.

Как работает Patriot по враждебным целям: смотрите видео

Кстати, в фонде написали также, что наши военные утром и ночью на 7 октября сбили в небе над Украиной:

две аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" на Киевщине;

32 вражеских ударных беспилотника в Николаевской, Киевской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях.

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Наши военные заявили, что, к сожалению, один из трех "Кинжалов" попал в районе аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области.