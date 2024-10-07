У фонді "Повернись живим" зауважили, що саме зенітний ракетний комплекс MIM-104 Patriot може знищувати російські балістичні ракети "Кинджал", якими Росія вранці 7 жовтня била по Україні.
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Який вигляд має робота Patriot
Аеробалістичні ракети "Кинджал" зі швидкістю на маршруті понад 10 000 кілометрів за годину може знищити, зокрема, MIM-104 Patriot, чию роботу ви бачите на відео,
– заявили у фонді.
Там також зауважили, що вони разом з "Новою поштою" збирають для Повітряних сил ЗСУ 300 мільйонів гривень, які допоможуть захистити тих, хто захищає нас.
Як працює Patriot по ворожих цілях: дивіться відео
До речі, у фонді написали також, що наші військові вранці та вночі проти 7 жовтня збили у небі над Україною:
- дві аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" на Київщині;
- 32 ворожих ударних безпілотники у Миколаївській, Київській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях.
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Наші військові заявили, що, на жаль, один із трьох "Кинджалів" влучив у районі аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області.