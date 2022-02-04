Рада 14 февраля соберется на внеочередное заседание
Источник:телеграм Юлии Гришиной
Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 14 февраля. Повестка дня пока находится в работе.
О том, что парламентарии планируют внеочередное заседание, в сети сообщила народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина.
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Внеочередное заседание Рады
В понедельник, 14 февраля, Верховная Рада соберется на внеочередное заседание. Список законопроектов, которые мы рассмотрим, еще в работе,
– написала депутат.
Она также рассказала, что в тот же день перед сессионной неделей пройдет заседание фракции "слуг народа".
"Слуги" хотели заседания из-за скандалов с нардепами
- Представители президентской фракции "Слуга народа" 2 февраля начали собирать подписи за внеочередное заседание Верховной Рады. На нем нардепы хотят обсудить скандалы с участием нардепов. В частности те, в которые попали Александр Трухин, Сергей Кузьминых, Артем Дмитрук и Олег Воронько.
- На заседании хотят заслушать главу Министерства внутренних дел Дениса Монастырского, генпрокурора Ирину Венедиктову, главу Государственного бюро расследований Алексея Сухачева. Они ожидают деталей по расследованию дел, в которых фигурируют народные избранники.
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Текст поста Юлии Гришиной:
В понедельник, 14 февраля, Верховная Рада соберется на внеочередное заседание. Список законопроектов, которые мы рассмотрим, еще в работе.
В этот же день традиционно соберемся на фракцию перед сессионной неделей.