Рада в ближайшее время рассмотрит закон о реформе КСУ, – Разумков

8 июня 2021 , 07:22
Читати новину українською

Источник:

пресс-служба Верховной Рады

Дмитрий Разумков заявил, что Украине важно продолжать процесс реформ в различных сферах, в частности в антикоррупционной и судебной. По его словам, также необходимо усовершенствовать законодательство относительно деятельности Конституционного Суда.

Об этом спикер украинского парламента сообщил во время встречи с главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио 7 июня.

Читайте также Зеленский обсудил украинские реформы с председателем Венецианской комиссии: фото

Разумков встретился с Букиккио

Стороны обсудили вопросы судебной реформы, совершенствования антикоррупционного законодательства и законодательного урегулирования деятельности КСУ.

Дмитрий Разумков отметил, что Верховная Рада может рассмотреть законопроекты относительно Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

Эти законопроекты проходят завершающую подготовку в комитетах. Чрезвычайно важно рассмотреть их синхронно,
– сказал он.

"Слуга народа" подчеркнул, что к рассмотрению во втором чтении готовится законопроект по урегулированию деятельности НАБУ.

В ближайшее время парламент может рассмотреть и законопроект о конституционной процедуре, получивший заключение Венецианской комиссии.


Разумков встретился с главой Венецианской комиссии / Фото пресс-службы Рады

Украина ценит работу комиссии

Спикер отметил, что за последние полтора года Украина смогла наладить устойчивую коммуникацию с Венецианской комиссией.

По его словам, в Раде в последнее время к Комиссии обращались неоднократно, ценят ее работу и внимательно относятся ко всем предложениям, которые поступают.

Хотел бы поблагодарить за оперативные выводы, которые Венецианская комиссия предоставляла по просьбе украинского парламента и Президента,
– добавил Дмитрий Разумков.


Разумков провел встречу с главой Венецианской комиссии / Фото пресс-службы Рады

Почему говорят о реформе КСУ


КСУ отменил е-декларации / Инфографика 24 канала

Автор: Олег Васьків